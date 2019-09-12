Son dakika haberleri! Ünlü oyuncu Menderes Samancılar hakkındaki hayatını kaybettiğine yönelik iddialara açıklama! Menderes Samancılar kimdir

Ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

PASTEL FİLM'DEN AÇIKLAMA

Pastel Film tarafından iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Ses sanatçısı Onur Akay'ın aktardığına göre, film şirketi tarafından yapılan açıklamada "Oyuncumuz Menderes Samancılar’ın öldüğü haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinin sağlık durumu gayet iyidir. Yalan haberleri yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" denildi.

ARKADAŞI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Öte yandan Samancılar'ın arkadaşı ile çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada paylaşıldı.

MENDERES SAMANCILAR KİMDİR

Menderes Samancılar, 1 Mayıs 1954 tarihinde Adana'da 8 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğmuştur. Orta birinci sınıfta okuldan ayrıldı. Bir mensucat fabrikasında işçi olarak çalışmaya başladı. Fabrikada çalışıyorken de kütüphaneden, Anton Çehov'un, Rıfat Ilgaz'ın, Yaşar Kemal'in kitaplarını alıp okuyordu.

1974 yılında bir gazetenin açtığı fotoroman kralı yarışmasında birinci olunca 2 yılda yirminin üzerinde fotoromanda başrol oynadı. 1975 yılında, yönetmenliğini Yılmaz Duru'nun yaptığı İnce Memed Vuruldu filmiyle sinemaya adım attı. Sinemadan önce, düğün salonlarında sunuculuk yapmakta şiirler okumaktaydı.

Oyunculuğunun yanı sıra senaryo, şiir ve şarkı sözü yazarı olarak çalışmalarını sürdürdü. "Kara Çarşaflı Gelin", "Sis", "Zıkkımın Kökü", "Dönersen Islık Çal", "Soğuk Geceler", "Bereketli Topraklar Üzerinde" isimli filmlerinde rol aldı. 1989 yılında "Sis" filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu, Adana Altın koza'da zıkkımın kökü" filmiyle en iyi erkek oyuncu ödüllerini aldı. Uluslararası birçok yapımda oynadı. Edebiyat dergilerinden yayınlanan şiirlerinin yanı sıra öyküler de yazdı.

1999 genel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin Adana milletvekili adayı oldu.

Menderes Samancılar, 2002 – 2003 yılları arasında, senaristliğini Mahinur Ergun ve Meral Okay'ın yaptığı yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Asmalı Konak" dizisinde Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor gibi sanatçılarla birlikte oynadı. "Asmalı Konak" adlı dizideki Konağın kahyası rolüyle ismini yeni nesile de duyurdu.

2006 yılında Küçük Sahne Sadri Alışık Tiyatrosunda Kırgız yazarı Cengiz Aytmatov'un dünyaca ünlü eseri "Selvi Boylum Al Yazmalım" romanından tiyatroya uyarlanmış ve İpek Tuzcuoğlu, Kerem Alışık ve Menderes Samancılar'ın başrollerini paylaştığı oyunda oynamıştır. Aynı eser 1977 Yılında Ali Özgentürk tarafından sinemaya uyarlanmış, yönetmenliğini ise Atıf Yılmaz yapmıştı. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın oynadığı unutulmaz film, Türk sinema tarihinin en iyi film ve en güzel aşk hikâyelerinden biri sayılmaktadır.

2014 yılı Ekim ayında Kanal D ekranlarında başlayan senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Urfalıyım Ezelden" dizisinde başrol oyunculuğunu Bülent İnal, Öykü Gürman, Settar Tanrıöğen ve Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar paylaşmaktadır.

2015 yılında senaryosunu yazıp yönetmenliğini Özcan Alper'in yaptığı "Rüzgarın Hatıraları" adlı sinema filminde Onur Saylak, Tuba Büyüküstün, Sofia Khandemirova, Murat Daltaban, Mustafa Uğurlu, Ebru Özkan, Menderes Samancılar, Nihat İleri rol aldılar.