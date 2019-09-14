Son dakika haberleri! Ünlü oyuncuya İzmir'de linç girişimi! Şevket Çoruh bıçaklı saldırıya mı uğradı?
Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Şevket Çoruh, İzmir'in Servet semtinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdahale ettikleri için link edilmeye çalışıldıklarını söyledi
MAGAZIN 14.09.2019, 10:41 14.09.2019, 10:41
Arka Sokaklar dizisinde Mesut komiser karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Şevket Çoruh, İzmir'de darp edildiğini belirtti.
Çoruh, şu ifadeleri kullandı:
"İzmirin göbeğinde darp edildik...
Servet’in içinde yirmiye yakın eli bıçaklı insan tarafından..
Canımızı kurtardık...
Şimdilik....
Kantar Polis Merkezindeyiz.
Sokak hayvanlarını ezmeye çalışan bir taşıta müdeale ettiğimiz için linç edilmeye çalışıldık"
ulusal.com.tr
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