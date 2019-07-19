Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından "Turgutreis'te bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! 34 GSL... Şikayetçiyim. Jandarma bulur seni" açıklaması yaptı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından trafikte bir tartışma yaşandığını açıkladı.



Akalın'ın açıklamaları şu şekilde:



"Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar, sizden daha delikanlı.



O ak sakalından utanmadın mı?



Yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana.



Neymiş, kırmızıda geçecekmişim!



34 GSL...



Elbet bulacağım seni!



Turgutreis'te bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim.



34 GSL... Şikayetçiyim. Jandarma bulur seni.



Yazık! Bir de arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum! Hadi be diyor."



ulusal.com.tr











