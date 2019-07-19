Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Soylu, Düzce'de son durumu açıkladı
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
Suriye sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından "Turgutreis'te bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim! 34 GSL... Şikayetçiyim. Jandarma bulur seni" açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... Ünlü şarkıcı Demet Akalın: Bana trafik terörü yaşattı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından trafikte bir tartışma yaşandığını açıkladı.

Akalın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oğlum trafikte sıkıştırdığınız kadınlar, sizden daha delikanlı.

O ak sakalından utanmadın mı?

Yumruklayıp arabamı kızımı korkutup kaçtın arabana.

Neymiş, kırmızıda geçecekmişim!

34 GSL...

Elbet bulacağım seni!

Turgutreis'te bana trafik terörü yaşatan plakasının sonunu göremedim.

34 GSL... Şikayetçiyim. Jandarma bulur seni.

Yazık! Bir de arabadaki kadın bile çocuk var korkuttunuz diyorum! Hadi be diyor."

ulusal.com.tr





Etiketler; #demet akalın #turgutreis #jandarma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.