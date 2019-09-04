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SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Yıldız şarkıcı ve baş dansçı Joana Sainz konserde hayatını kaybetti

Şarkı ve dans alanının ünlü isimlerinden Joana Sainz hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı ve baş dansçı, konserde hayatını kaybetti. Ünlü yıldızın, hava fişeklerden birinin isabet etmesi sonucu vefat ettiği bildirildi

SON DAKİKA HABERLERİ! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti! Yıldız şarkıcı ve baş dansçı Joana Sainz konserde hayatını kaybetti

İspanya’nın başkenti Madrid’in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalden ölüm haberi geldi.

Ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konserde hava fişeklerden birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Joana Sainz'in üyesi olduğu 'Super Hollywood Orchestra'nın konserini çok sayıda insan takip ediyordu.

Joana Sainz, ‘Super Hollywood Orchestra’ grubunun hem baş dansçısı hem de koreografıydı da.

Konseri dinleyenlerden biri, şarkıcının nasıl hayatını kaybettiğini anlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti #Joana Sainz
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