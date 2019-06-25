Son dakika haberleri... Ünlü sunucu Özge Ulusoy bu sözlerle isyan etti: Acil bir şekilde

Son günlerde adı sıkça konuşulan isimlerden olan ünlü sunucu Özge Ulusoy Instagram hikayesinden gelen destek mesajlarına teşekkür etti

Son günlerde adı sıkça konuşulan isimlerden olan ünlü sunucu Özge Ulusoy Instagram hikayesinden gelen destek mesajlarına teşekkür etti.



Ulusoy Instagram hikayesinde "Ateş olmayan yerden duman çıkmazcılarla neden sencileri acabacılarla birlikte acil bir şekilde hesabımı terk etmeye davet ediyorum... Yolları açık olsun... Çünkü her nedense ya sahte hesaplar yada beni hala takipteler ve çoğunluğu da kadın :( Kalan dostlarım ve tatlı takipçilerimle paylaşımlarıma devam edeceğim." dedi.



Destek mesajlarının ardından paylaşım yapan Ulusoy, "Gelen binlerce mesajı paylaşamam tabi ama herkese teşekkürler. Kötülük ve dedikoduyla beslenen insanlardan daha çok kalbi ve vicdanı mantığı ve aklı olan saçma şeylere inanmayan insanlar olduğunu görmek günlerin güzelleşerek devam edeceğini gösteriyor. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



