Ünlü şarkıcı Murat Boz, valelere verdiği 200 liranın üstünü istemesine ilişkin haberler sonrası aldığı son kararını açıkladı. Boz, "Son karar olarak arabamızı adeta şoka soktuğumuz, şaşırttığımız, yok artık dedirttiğimiz, soğuk duş aldırttığımız vale kardeşlerimizin üzerine yapmaya karar verdik. Ruhsatımızla birlikte olay yerine gidiyoruz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı

Ünlü şarkıcı Murat Boz, valelere verdiği 200 liranın üstünü istemesine ilişkin haberler sonrası aldığı son kararını açıkladı.



Boz, kararını Instagram'dan duyurdu.



Murat Boz'un açıklamaları şöyle:



"Şaşırttığımız adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var.



Son karar olarak arabamızı adeta şoka soktuğumuz, şaşırttığımız, yok artık dedirttiğimiz, soğuk duş aldırttığımız vale kardeşlerimizin üzerine yapmaya karar verdik.



Ruhsatımızla birlikte olay yerine gidiyoruz.



Hayırlısı olsun."



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