banner1005
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
ABD'den askeri gücü arttırma sinyali
FETÖ için yoğun ABD mesaisi
FETÖ için yoğun ABD mesaisi
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
Çavuşoğlu, Barzani ile görüştü
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Vale haberleri sonrası Murat Boz, son kararını açıkladı: Hayırlısı olsun

Ünlü şarkıcı Murat Boz, valelere verdiği 200 liranın üstünü istemesine ilişkin haberler sonrası aldığı son kararını açıkladı. Boz, "Son karar olarak arabamızı adeta şoka soktuğumuz, şaşırttığımız, yok artık dedirttiğimiz, soğuk duş aldırttığımız vale kardeşlerimizin üzerine yapmaya karar verdik. Ruhsatımızla birlikte olay yerine gidiyoruz. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı

Son dakika haberleri... Vale haberleri sonrası Murat Boz, son kararını açıkladı: Hayırlısı olsun

Ünlü şarkıcı Murat Boz, valelere verdiği 200 liranın üstünü istemesine ilişkin haberler sonrası aldığı son kararını açıkladı.

Boz, kararını Instagram'dan duyurdu.

Murat Boz'un açıklamaları şöyle:

"Şaşırttığımız adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var.

Son karar olarak arabamızı adeta şoka soktuğumuz, şaşırttığımız, yok artık dedirttiğimiz, soğuk duş aldırttığımız vale kardeşlerimizin üzerine yapmaya karar verdik. 

Ruhsatımızla birlikte olay yerine gidiyoruz. 

Hayırlısı olsun."

ulusal.com.tr

Etiketler; #murat boz #vale #ınstagram
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.