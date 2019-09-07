Son dakika magazin haberleri! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Şarkıcı Kylie Rae Harris'in ölümünde inanılmaz tesadüf

ABD’li country müzik şarkıcısı Kylie Rae Harris, bir festival için Teksas’tan New Mexico eyaletine doğru yola çıktı. Direksiyonda kendisi vardı.

Sosyal medyadaki son paylaşımında, geçtiği otoyolda birçok yakınının öldüğünü söyledi.

Harris, bu sözlerinden birkaç saat sonra bir başka araçla çarpışarak yaptığı kazada öldü.

Harris'in hayranları bu haber ve kötü tesadüf yüzünden üzüntüye boğuldu...

522 devlet yolunda kaza yapan 30 yaşındaki Harris'in dahil olduğu kazada 16 yaşındaki bir kız çocuğunun da öldüğü belirtildi.

ulusal.com.tr