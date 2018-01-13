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Son dakika: Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı mı

Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasındaki aşkın bittiği iddia edildi. Sıla'nın Instagram hesabından Ahmet Kural'ı takipten çıkardığı ve Kural ile olan tüm fotoğrafları sildiği öne sürüldü. Sıla ve Ahmet Kural çiftinden iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi

Son dakika: Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı mı

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın ayrdılığı belirtildi.

Sıla'nın Instagram hesabından Ahmet Kural'ı takipten çıkardığı ve Kural ile beraber çekilen tüm fotoğrafları sildiği öne sürüldü.

Ünlü isimlerden ayrılık iddialarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

AHMET KURAL HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Öte yandan Ahmet Kural ne Instagram hesabından Sıla'yı takipten sildi ne de beraber çekilen fotoğraflarını sildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sıla #Ahmet Kural #Sıla ve Ahmet Kural ayrıldı mı
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