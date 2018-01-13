Şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural arasındaki aşkın bittiği iddia edildi. Sıla'nın Instagram hesabından Ahmet Kural'ı takipten çıkardığı ve Kural ile olan tüm fotoğrafları sildiği öne sürüldü. Sıla ve Ahmet Kural çiftinden iddialarla ilgili henüz bir açıklama gelmedi

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Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Sıla ve oyuncu Ahmet Kural'ın ayrdılığı belirtildi.



Sıla'nın Instagram hesabından Ahmet Kural'ı takipten çıkardığı ve Kural ile beraber çekilen tüm fotoğrafları sildiği öne sürüldü.



Ünlü isimlerden ayrılık iddialarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.



AHMET KURAL HİÇBİR ŞEY YAPMADI



Öte yandan Ahmet Kural ne Instagram hesabından Sıla'yı takipten sildi ne de beraber çekilen fotoğraflarını sildi.



ulusal.com.tr