Ünlü sunucu Seren Serengil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tüm yasal başvurularını yapacağını açıkladı. Çocuğunu kaybeden Serengil, "Bana acılı acılı bunları ispat ettirmeye çalışan acıma bile saygı duymayan bilerek tansiyonumu her gün yükselterek çocuğumu kaybetmeme neden olan bu adam ve ailesinden hamileliğim boyunca şiddet ve tehdit gördüm. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tüm yasal başvurularımı yapıyorum. Allah bana sabır ve kolaylık versin ve bir an önce kurtarsın beni" açıklaması yaptı

Ünlü sunucu Seren Serengil, hamileliği boyunca şiddet ve tehdit gördüğünü belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tüm yasal başvurularını yapacağını açıkladı.



Sosyal medya hesaplarından açıklamalar yapan Serengil, şunları belirtti:



"Bütün olay bu adamlarla iş yapmasın diye onları aramamdan başladı. Başı belaya girmesin diye adamları arayıp hakaret ettim. Ondan sonra delirdi bu adamlar hamileyken beni tehdit etti ve kocam bu esnada onları yanındaydı o da üstüne etti onun üzerine boşanma davası açtım bana inat olsun diye de ailesiyle barıştı olay budur bu adamlara da mahkeme 6 aylık tedit verdi bana yaklaşamasınlar diye.



Çocuk için gittim dövdüm dediğin aflardan utan diye avukatının mesajını yayınlıyorum eşyalarını almaya gelecek dedi ve ben eve gelmeni istemedim çünkü bunları yapacağını çocuğu düşürtmeye çalışacağı endişemi avukatıyla paylaştım gelmesin dedim yine de geldi.



Bana acılı acılı bunları ispat ettirmeye çalışan acıma bile saygı duymayan bilerek tansiyonumu her gün yükselterek çocuğumu kaybetmeme neden olan bu adam ve ailesinden hamileliğim boyunca şiddet ve tehdit gördüm. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına tüm yasal başvurularımı yapıyorum. Allah bana sabır ve kolaylık versin ve bir an önce kurtarsın beni."











