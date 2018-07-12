İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, sahne aldığı bir mekanda "Cumhurbaşkanına hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 10 ay hapse çarptırılan sanatçı Zuhal Olcay'ın cezası artırıldı.

İstinaf mahkemesi 11 ay 20 gün hapsine hükmetti.



Suçu alenen işlediği gerekçesiyle Olcay'ın cezası artarken mahkeme cezada erteleme kararı verdi.



"FEVREN YAPILMIŞ BİR HAREKET"

Suçun alenen işlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi yeniden yargılama yaptı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık Zuhal Olcay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı katıldı. Hakaret kastıyla hareket etmediğini ifade eden Olcay, "Fevren yapılmış bir harekettir. Verilen kararın kaldırılmasını, beraat kararı verilmesini isterim. Aksi kanaatteyseniz, ceza verilecekse paraya çevrilmesini isterim" dedi.



"ALENİ YER, ÜST SINIRDAN CEZA VERİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise, " Olayın meydana geldiği yer, aleniyet unsurunun oluştuğu bir yerdir" diyerek üst sınırdan ceza verilmesini istedi.



"ALENEN HAKARETTEN CEZALANDIRILSIN"

Duruşmada savcı, olayın gerçekleştiği ortam nedeniyle sahnede ve kamuya açık bir alanda eylemin gerçekleştirdiğini belirterek cezada artırıma gidilmesini gerektiğini ifade etti. Yerel mahkeme kararının kaldırılarak "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



ARTIRILAN CEZA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, yerel mahkemece "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 10 aylık hapis cezasını kaldırdı. Suçun aleni bir yerde işlendiğini kaydeden mahkeme Zuhal Olcay'ın "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapsine karar verdi. Mahkeme cezayı Olcay'ın olaydan sonra duyduğu pişmanlık nedeniyle 1 yıl 6 ay süreyle erteledi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatçı Zuhal Olcay'a "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

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