Sophie Turner ve Joe Jonas'tan bebek müjdesi

23 yaşındaki ünlü oyuncu Sophie Turner, 30 yaşındaki ünlü şarkıcı Joe Jonas ile 2019 yılında dünyaevine girmişti. Sık sık mutluluk pozları veren çift düğünlerinden önce gizlice Las Vegas'ta evlenmişti.

Fransa'da Martinet Şatosu'nda görkemli ve sadece yakınlarını çağırdıkları bir düğünle dünyaevine giren çift, Jonas ailesine ilk torunu verme heyecanını yaşıyor.

Sophie Turner, kitap serisi ile ünlü, dizisi ile çok sükse yapan Game Of Thrones(Taht Oyunları) dizisinde Sansa Stark karakterini canlandırmıştı. Dünya çapında hayran kitlesine ulaşan oyuncu ve eşi Joe Jonas henüz iddiaları doğrulamadı.



ulusal.com.tr

