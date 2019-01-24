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Söz dizisi 67. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı! Yavuz birini ölüme mi terk etmek zorunda? 'Seni seviyorum Derya'

Star TV'de yayınlanan Söz dizisinin 67. yeni bölüm fragmanı, izleyicilerle paylaşıldı. Dizi fragmanında, yan yana çatışan Derya ve Yavuz görülüyor. Dragos'un Derya'yı tuzağa düşürdüğü görülüyor. Ve Albay Erdem ile Derya arasında seçim yapmak zorunda. Yavuz ne kadar kaçmaya çalışsa da Derya'ya aşkını ilan ediyor. İşte Söz 67. yeni bölüm fragmanı

Söz dizisi 67. yeni bölüm fragmanı paylaşıldı! Yavuz birini ölüme mi terk etmek zorunda? 'Seni seviyorum Derya'
SÖZ 67. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Kopuk kendini kaybediyor ve Savcı Derya'ya silah çekiyor. Yavuz onu ikna etmeye çalışıyor. Hatta Derya'yı kurtarmak için namlunun önüne kendini atıyor. Kopuk dalgınlığından fırsat bulan Yavuz ateş ediyor. Kopuk ve Savcı Derya vuruluyor.

ŞEHİT ACISI

Karabatak uçuruma yuvarlanan kamyonun içinde patlamayla şehit oluyor. Tim, Karabatak'ın naaşını buluyor. Karabatak arkadaşlarının gözleri önünde şehit düşüyor. Albay Erdem tek başına hareket eden Karabat'ın ölümünü kabullenemeyen TİM ile yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor.

Derya iyileşiyor. Derya'yı kurtaran çelik yelek oluyor ama kaburgalarından biri inciniyor. Derya, Yavuz'a Karabatak'ın naaşına ulaşamadıklarını söylüyor. Yavuz kendini suçluyor. Derya da ona engel olamıyor. O sırada TİM geliyor ve Yavuz da olanları öğreniyor.

 
Etiketler; #Söz dizisi
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