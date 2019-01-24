SÖZ 67. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU
Kopuk kendini kaybediyor ve Savcı Derya'ya silah çekiyor. Yavuz onu ikna etmeye çalışıyor. Hatta Derya'yı kurtarmak için namlunun önüne kendini atıyor. Kopuk dalgınlığından fırsat bulan Yavuz ateş ediyor. Kopuk ve Savcı Derya vuruluyor.
ŞEHİT ACISI
Karabatak uçuruma yuvarlanan kamyonun içinde patlamayla şehit oluyor. Tim, Karabatak'ın naaşını buluyor. Karabatak arkadaşlarının gözleri önünde şehit düşüyor. Albay Erdem tek başına hareket eden Karabat'ın ölümünü kabullenemeyen TİM ile yürekleri dağlayan bir konuşma yapıyor.
Derya iyileşiyor. Derya'yı kurtaran çelik yelek oluyor ama kaburgalarından biri inciniyor. Derya, Yavuz'a Karabatak'ın naaşına ulaşamadıklarını söylüyor. Yavuz kendini suçluyor. Derya da ona engel olamıyor. O sırada TİM geliyor ve Yavuz da olanları öğreniyor.
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