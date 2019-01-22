Acun Ilıcalı, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması için yeni adadan ilk görüntüyü paylaştı.
Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın :)" ifadelerini kullandı.
SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN YARIŞMACILARI KİMLER
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarının isimleri şöyle:
- Asil Cengiz
- Atakan Işıktutan
- Azim Kaan Güvenilir
- Begüm Güven
- Bora Edin
- Burak Yurdugör
- Buse Akar
- Büşra Yalçın
- Ecem Onaran
- Emin Günenç
- Emre Durak
- Erdem Ekşioğlu
- Hakan Kanık
- Halim Baydur
- Hikmet Tuğsuz
- Kaan Kazgan
- Kader Karakaya
- Melisa Emirbayer
- Müzeyyen Seren Bayülken
- Okay Köksal
- Özgür Özdemir
- Sami Levi
- Seda Ocak
- Serpil Uzunçavdar
- Simge Olçun
- Sinem Kılıç
- Sıla Rümeysa Olçun
- Sude Burcu
- Yağız Erdoğan
- Yusuf Karakaya
ulusal.com.tr
2 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni adasından ilk görüntüyü paylaştı. TV8'de yayınlanacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacıları da belli oluyor
Acun Ilıcalı, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması için yeni adadan ilk görüntüyü paylaştı.