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Survivor 2019 adasından ilk görüntü! Survivor Türkiye-Yunanistan ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler

2 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni adasından ilk görüntüyü paylaştı. TV8'de yayınlanacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacıları da belli oluyor

Survivor 2019 adasından ilk görüntü! Survivor Türkiye-Yunanistan ne zaman başlıyor, yarışmacıları kimler

Acun Ilıcalı, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması için yeni adadan ilk görüntüyü paylaştı.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın :)" ifadelerini kullandı.



SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN YARIŞMACILARI KİMLER

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarının isimleri şöyle:

- Asil Cengiz

- Atakan Işıktutan

- Azim Kaan Güvenilir

- Begüm Güven

- Bora Edin 

- Burak Yurdugör

- Buse Akar

- Büşra Yalçın

- Ecem Onaran

- Emin Günenç

- Emre Durak

- Erdem Ekşioğlu 

- Hakan Kanık 

- Halim Baydur

- Hikmet Tuğsuz

- Kaan Kazgan 

- Kader Karakaya

- Melisa Emirbayer

- Müzeyyen Seren Bayülken

- Okay Köksal

- Özgür Özdemir

- Sami Levi

- Seda Ocak

- Serpil Uzunçavdar

- Simge Olçun

- Sinem Kılıç

- Sıla Rümeysa Olçun

- Sude Burcu 

- Yağız Erdoğan

- Yusuf Karakaya

ulusal.com.tr

Etiketler; #survivor 2019 #survivor türkiye yunanistan
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