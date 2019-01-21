2 Şubat 2019 Cumartesi günü başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasıyla ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni adasından ilk görüntüyü paylaştı. TV8'de yayınlanacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacıları da belli oluyor

Acun Ilıcalı, 2 Şubat 2019 Cumartesi günü yayınlanmaya başlayacak olan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması için yeni adadan ilk görüntüyü paylaştı.



Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ilıcalı, "Survivor’ın yeni adasına ilk adımı ben attım. Survivor Türkiye - Yunanistan 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8’de. Bence kaçırmayın :)" ifadelerini kullandı.







SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN YARIŞMACILARI KİMLER



Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmacılarının isimleri şöyle:



- Asil Cengiz



- Atakan Işıktutan



- Azim Kaan Güvenilir



- Begüm Güven



- Bora Edin



- Burak Yurdugör



- Buse Akar



- Büşra Yalçın



- Ecem Onaran



- Emin Günenç



- Emre Durak



- Erdem Ekşioğlu



- Hakan Kanık



- Halim Baydur



- Hikmet Tuğsuz



- Kaan Kazgan



- Kader Karakaya



- Melisa Emirbayer



- Müzeyyen Seren Bayülken



- Okay Köksal



- Özgür Özdemir



- Sami Levi



- Seda Ocak



- Serpil Uzunçavdar



- Simge Olçun



- Sinem Kılıç



- Sıla Rümeysa Olçun



- Sude Burcu



- Yağız Erdoğan



- Yusuf Karakaya



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