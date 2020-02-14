Survivor yarışmacısı Evrim Keklik açlıktan hüngür hüngür ağladı! 

Survivor'ın ilk sezonundan ilk paylaşım Acun Ilıcalı'dan geldi. Yarın akşam başlayacak olan yarışmada, yarışmacılar önceden adaya gitmiş ve çekimler başlamıştı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından programın gün ve saatini ilginç bir video ile duyurdu.

Videoda, gönüllüler takımında olan Evrim Keklik hüngür hüngür ağlıyor ve "Yarışma başlamadan 1 günlüğüne gelip deneme yapsam yemin ederim gelmezdim" diyerek çektiği zorluğu anlatıyor. Açıktan adapte olamadığını anlatırken duygularına hakim olamayan Keklik, bu videoyu annesinin görmemesini de istiyor.

Ilıcalı'nın paylaştığı bu video, 2012 yılında Survivor programına katılan Merve Büyüksaraç'ın "Adada bize yemek veriyorlardı" açıklamasına yönelik olduğunu düşündürttü.

Büyüksaraç ile Ilıcalı bu iddialar nedeniyle mahkemelik olmuştu. 2019 senesinde sonuçlanan davada Büyüksaraç, 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

İşte Evrim Keklik'in zor anları;

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