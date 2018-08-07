Başrol oynadığı 'Yasak Elma' adlı dizinin setinde, kostüm asistanı Özge Şimşek'i taciz ettiği ileri sürülen oyuncu Talat Bulut hakkında açılan taciz soruşturmasında başsavcılık tarafından takipsizlik verildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre oyuncu Talat Bulut 'un başrol oynadığı dizinin setinde kostüm asistanı olarak görev yapan Özge Şimşek, Bulut'un 31 Mayıs'ta dizi setinde kendisini taciz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma başlatan savcılık, Şimşek'in iddialarını incelemeye aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada müşteki Şimşek'in, şikâyetçi olduğu Talat Bulut 'un ve şahitlerin ifadeleri alındı. Soruşturma neticesinde müşteki Şimşek'in iddialarını doğrular nitelikte ve dava açmaya yetecek düzeyde delil elde edilemediği için 'takipsizlik' kararı verildi.



“Yaptıkları cezasız kalmamalı” demişti



Olaya ilişkin bir açıklama yapan kostüm asistanı Özge Şimşek "Dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” demişti.

Bu sözlerin ardından Talat Bulut bir açıklama yaparak "Hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü. Bu gerçek dışı iddiayı ortaya atan ilgili kişi ve bilip bilmeden karalayıcı yorum yapıp hakaret eden herkes hakkında yargı yoluna başvuracağımı kamuoyunun bilgisine sunarım” ifadelerini kullanmıştı.