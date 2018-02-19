Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine, "Tarkan sevdiğim bir kişidir. Bu sevgiyi sevgisizliğe çevirmesin ne olur! Tarkan Çınarcık'ta sahneye çıkarken "ablacım ablacım" diye yanıma gelirdi. Şimdi özür dilemeye mi çekiniyor? Ben de özür beklerim, çünkü bu Ayşe Mine'nin hayat verdiği bir şarkıdır" dedi.

Megastar Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' şarkısının, Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine'nin seslendirdiği 'Ellerim Uğurlar'la aynı olduğu MESAM tarafından onaylandı. Olayın peşini bırakmayacağını belirten Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine, "Tarkan sevdiğim bir kişidir. Bu sevgiyi sevgisizliğe çevirmesin ne olur! Tarkan Çınarcık'ta sahneye çıkarken "ablacım ablacım" diye yanıma gelirdi. Şimdi özür dilemeye mi çekiniyor? Ben de özür beklerim, çünkü bu Ayşe Mine'nin hayat verdiği bir şarkıdır" ifadelerini kullandı.



KONU MAHKEMEYE TAŞINIYOR!



Ayşe Mine'nin Onur Akay'a yaptığı açıklama şöyle:



"Şarkımın bestecisi Cengiz Tekin'in maddi ve manevi haklarını korumak için bu işin peşini bırakmayacağım. 'Ellerim Uğurlar' isimli şarkı, bizim evimizde babamın ve dayımın yanında bana özel yapıldı. Tarkan sevdiğim bir kişidir. Bu sevgiyi sevgisizliğe çevirmesin ne olur! Tarkan Çınarcık'ta sahneye çıkarken "ablacım ablacım" diye yanıma gelirdi. Şimdi özür dilemeye mi çekiniyor? Ben de özür beklerim, çünkü bu Ayşe Mine'nin hayat verdiği bir şarkıdır. Asıl bestecisinden de özür dilemesi lâzım ve bestecisi zaten konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Milletin yüzüne nasıl bakacaklar, ne diyecekler?" dedi.



MESAM SON NOKTAYI KOYDU!



MESAM Teknik Bilim Kurulu, iki eserin ana temasının aynı olduğunu tespit etti. Kurul, tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna başvurmaları gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine 'Ellerim Uğurlar' parçasının bestecisi Cengiz Tekin, dava açmaya hazırlanıyor.



ulusal.com.tr