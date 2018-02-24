Devlet sanatçısı Türkay Altay hayatını kaybetti. Altay, bir süredir aşırı enfeksiyon nedeniyle tedavi görüyordu. Altay'ın cenazesi, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek

'Bir Bir Biri Birilerine' gibi eserlerin bestecisi, devlet sanatçısı Türkay Altay hayatını kaybetti.



Haberi, Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.



CENAZE TÖRENİ



Altay'ın cenazesi, bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Onur Akay şu paylaşımı yaptı:



"Türkiye onu 'Bir Bir Biri Birilerine' gibi birbirinden güzel eserlerin bestecisi olarak tanımıştı. Hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halk müziğine büyük emekler vermiş Devlet Sanatçısı Türkay Altay, bir süredir aşırı enfeksiyon nedeniyle Kıbrıs’ta hastanede tedavi görüyordu. Altay’ı dün, 23 Şubat Cuma sabahı 04:00 sularında kaybettik. Cenazesi, bugün 24 Şubat 2018 Cumartesi günü, Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hem Kıbrıs hem de Türkiye’nin başı sağolsun, mekânı cennet olsun."



ulusal.com.tr