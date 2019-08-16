TV8'de yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programında flaş bir ayrılık yaşandı. Instagram hesabından ayrılığı duyuran Hakan Hatipoğlu, "Güzel hatıralarla, iyi insanlarla, hatrı sayılır tecrübelerle bir programı daha bitirdik" ifadelerini kullandı. Peki Hakan Hatipoğlu, Gel Yazın Konuşalım programından neden ayrıldı? Program konuklarından ünlü isim Seray Sever'in Survivor mesajı dikkat çekti. Sever, "Seni tanıdığıma mutluyum. Survivor da seni izlemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı

TV8'de yayınlanan Gel Yazın Konuşalım programının sunucusu Hakan Hatipoğlu, programdan ayrıldığını duyurdu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hatipoğlu, "Güzel hatıralarla, iyi insanlarla, hatrı sayılır tecrübelerle bir programı daha bitirdik. Şimdi kısa bir tatil. Sonra yine güzel işlerle sizlerle olmayı ümit ediyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Güzel yorumlarınız için her zaman çok teşekkürler. Harika ekibimize de sonsuz teşekkürler. Birbirimizi kırmadan el ele kol kola çalıştık. İyi ki varsınız." diye yazdı.



GEL YAZIN KONUŞALIM'DAN KALPLİ YANIT



Hatipoğlu'nun bu paylaşımına Gel Yazın Konuşalım programının resmi Instagram hesabı tarafından kalp konularak yanıt verildi.



SURVIVOR'A MI GİDİYOR



Program konuklarından ünlü isim Seray Sever'in mesajında Survivor detayı dikkat çekti.



Sever, şunları yazdı:



"Çok keyifli bir program yaptık. İzleyicimizle buluştuk esas ben teşekkür ederim değerli emeklerin için. Seni tanıdığıma mutluyum. Survivor da seni izlemeye devam edeceğim"



ulusal.com.tr







