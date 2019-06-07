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Ünlü fotoğraf sanatçısı Aykut Cömert hayatını kaybetti! Beren Saat ve Ahu Yağtu'dan başsağlığı mesajı

Ünlü fotoğraf sanatçısı Aykut Cömert yaşamını yitirdi. Oyuncu Beren Saat, "Seni özlemek hiç bitmeyecek canım arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et" mesajı paylaştı

Ünlü fotoğraf sanatçısı Aykut Cömert hayatını kaybetti! Beren Saat ve Ahu Yağtu'dan başsağlığı mesajı

Ünlü fotoğraf sanatçısı Aykut Cömert yaşamını yitirdi.

"NURLAR İÇİNDE HUZURLA UYU"

Kadın dizisinde başrol oynayan Ahu Yağtu, ünlü fotoğraf sanatçısı Aykut Cömert'in ölümünün ardından Instagram'dan paylaştığı mesajında "En güzellerini paylaştın, yaşattın bize hep. Nurlar içinde huzurla uyu" ifadelerini kullandı.

"YILDIZLARLA BENİM İÇİN DE DANS ET"

Beren Saat de paylaştığı mesajda "Çok arkadas ediniyor insan hayat boyu ama zekadaş bulmak zor. Uğultunun ortasında tek bir cümleyle hayatına ışık tutanı bulmak çok zor. En karanlıklarına kaçtığında yargılamadan seninle orada sessizce duranı, hatta sana kahkaha attıranı bulabilmek nerdeyse imkansız. Bu coğrafyada kadını, kimliği meselesi yapan artist olmak… Seni özlemek hiç bitmeyecek canim arkadaşım. Yıldızlarla benim için de dans et" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #aykurt cömert #Beren Saat #ahu yağtu
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