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Ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldırı

Oyuncu Halit Ergenç, bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğradığını açıkladı

Ünlü oyuncu Halit Ergenç'e saldırı

Oyuncu Halit Ergenç, trafikte saldırıya uğradığını açıkladı.

Sosyal medya hesabınan açıklamalar yapan Ergenç, şunları ifade etti:

"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #halit ergenç
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