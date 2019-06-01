Oyuncu Halit Ergenç, bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğradığını açıkladı. Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı

Oyuncu Halit Ergenç, trafikte saldırıya uğradığını açıkladı.



Sosyal medya hesabınan açıklamalar yapan Ergenç, şunları ifade etti:



"Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim."



İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Ergenç'in Etiler Polis Merkezi'ne giderek durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.



ulusal.com.tr



