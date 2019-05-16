42 yaşındaki ünlü oyuncu Isaac Kappy, kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını söylediği Instagram paylaşımının ardından hayatına son verdi

Thor, Klown Kamp Massacre, Fanboys ve Not Forgotten gibi filmlerde izlediğimiz 42 yaşındaki Hollywood yıldızı Isaac Kappy, Arizona’da bir nehre atlayarak 42 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Instagram hesabından bir veda mektubu paylaşan Kappy, karakteri hakkında aslında yıllar önce yapması gereken bazı çıkarımlar yaptığını yazdı.



Ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti:



"İyi bir insan olduğuma inanırdım ama aslında değilim.



Aslında hayatım boyunca gayet kötü bir insan oldum.



İnsanları para için kullandım, birçok kişiye ve insanların güvenine ihanet ettim.



Alkol, uyuşturucu ve sigara kullanarak vücuduma ihanet ettim.



Beni seven insanlardan faydalandım. Kumara para harcadım.



O kadar çok harcadım ki geleceğimi heba ettim.



Artık hayatta kaybedecek hiçbir şeyim yok."



ulusal.com.tr



