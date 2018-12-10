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Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

'Aşk-ı Memnu' dizisinin 'Hilmi Bey'i Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı.

Yapılan kontrollerin sonrasında ünlü oyuncuya KOAH teşhisi konuldu.

Haberi duyuran ses sanatçısı Onur Akay;

''Aşk-ı Memnu' isimli dizide 'Hilmi' karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu.

Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Recep Aktuğ kimdir?

13 Mayıs 1954 doğumlu Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İzmir'de doğdu. İlk ve orta eğitimini İzmir'de tamamladı. Liseye devam ettiği 1973 yılında Anadolu Pop tarzında müzik yaptığı "Gelenek" adlı bir grubu vardı. 1974 yılında Şişli Siyasal Bilgiler Y.O'nda okurken "Grup Stüdyo" adlı bir gruba katıldı. Siyasal Bilgiler'de dört sene okuduktan sonra TM Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu. Eğitimi süresince pazarlamacılık, grafikerlik gibi işlerde de çalıştıktan sonra arkadaşı Tufan Aksoy vasıtasıyla Çetin Emeç yönetiminde Hürriyet Magazin bölümü Hafta Sonu Gazetesi'nde muhabir olarak çalışmaya başladı.
Muhabirlik yaptığı bir buçuk yılın ardından Şat Yapım'da organizasyon bölümüne girdi. Antalya, AnamurGirne, Akşehir festivallerinin yönetiminde çalıştı. Festivallerin bitişiyle Şat Yapım'ın da ticari hayatı son bulunca, Recep Aktuğ, Baha Boduroğlu, Ertuğrul Çayıroğlu ve Tuğrul Karataş ile birlikte "Arı Yapım" adlı bir şirket kurdu. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk ürünü de Kaybolan Yıllar'dı. Bu çalışmayı Türkiye'de olay haline gelen "Disko Fasıl" takip etti. Ancak bu birliktelik de fazla uzun sürmedi. Recep Aktuğ, 1976 yılında Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubu olan "Kısa Dalga" Vokal Grubu'nu kurdu.
"Kısa Dalga" ilk gece çalışmasını Ayten Alpman ile Sheraton otelinde yaptı. 1978 yılında Antalya Altın Portakal Şarkı yarışmasına iki beste ile katılan Aktuğ ikincilik ve yedincilik ödülü kazandı. Aynı sene Ajda Pekkan ile yine Süper Show, Sezen Aksu Caddebostan Maksim gazinosunda çalışmaya başladı. 1979 yılında Cantekin ile Eurovision'a katıldı, 1981 yılında Giden Gençliğe ve Canım adlı şarkılarıyla ilk kırkbeşliğini çıkardı.

Yer Aldığı Film ve Diziler

2004-2005    Kurtlar Vadisi    
2008-2009    Kollama   
2008-2010    Aşk-ı Memnu  
2012             Fetih 1453  
2014             Çılgın Dersane Üniversitede

Etiketler; #recep aktuğ
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