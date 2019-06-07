Ünlü rap şarkıcısı Ceza, "Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı

Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Danyal Özçalkan'ın vefat ettiğini duyurdu.



Ceza'nın yaptığı açıklama şöyle:



"Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu..



Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum..



Cenaze bugün (Cuma) ikindi namazindan sonra Üsküdar Çinili Camii’ndan kalkacaktır..



Tüm dostlara..."



ulusal.com.tr



