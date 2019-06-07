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Ünlü rap şarkıcısı Ceza: Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum

Ünlü rap şarkıcısı Ceza, "Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı

Ünlü rap şarkıcısı Ceza: Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum

Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Danyal Özçalkan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Ceza'nın yaptığı açıklama şöyle:

"Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu.. 

Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum.. 

Cenaze bugün (Cuma) ikindi namazindan sonra Üsküdar Çinili Camii’ndan kalkacaktır.. 

Tüm dostlara..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ceza #Danyal Özçalkan
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