Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Danyal Özçalkan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Ceza'nın yaptığı açıklama şöyle:
"Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu..
Acımız çok büyük ve daha fazla yazamıyorum..
Cenaze bugün (Cuma) ikindi namazindan sonra Üsküdar Çinili Camii’ndan kalkacaktır..
Tüm dostlara..."
ulusal.com.tr
Ünlü rap şarkıcısı Ceza, "Büyük Beşiktaşlım Babam 'Danyal Özçalkan' bu gece Hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı
Ünlü rap şarkıcısı Ceza, Danyal Özçalkan'ın vefat ettiğini duyurdu.