ABD'li ünlü rap şarkıcısı Bushwick Bill, ilerleyen pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti

ABD'li ünlü rap şarkıcısı Bushwick Bill hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören şarkıcı 52 yaşında yaşamını yitirdi.



Geto Boys grubunun üyesi olan ünlü rap şarkıcısı Bushwick Bill'in ilerleyen pankreas kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.



GETO BOYS GRUBU HAKKINDA



Geto Boys, Amerikalı hip hop müzik grubu. 1986 yılında Houston, Teksas'ta kurulan grubun günümüzdeki kadrosunu Scarface, Willie D ve Bushwick Bill oluşturuyor. Grubun önceki üyeleri arasında Prince Johnny C, The Sire Jukebox, Sir Rap-a-Lot, Raheem, DJ Ready Red ve Big Mike bulunuyor.



Geto Boys, About.com editörlerinin hazırladığı Tüm Zamanların En İyi 25 Rap Grubu listesinde 10'uncu sırada yer aldı.



ulusal.com.tr