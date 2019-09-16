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Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! The Cars'ın solisti Ric Ocasek kimdir kaç yaşında yaşamını yitirdi

Amerikalı müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek hayatını kaybetti. New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi

MAGAZIN 16.09.2019, 09:57
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! The Cars'ın solisti Ric Ocasek kimdir kaç yaşında yaşamını yitirdi

Amerikalı rock müzik grubu The Cars'ın solisti Ric Ocasek, 75 yaşında New York'taki evinde yaşamını yitirdi.

New York Polis Teşkilatından yapılan açıklamada solist, söz yazarı ve müzisyen Ocasek'in Manhattan'daki dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.

Açıklamada Ocasek’in ölüm nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

Ocasek ve Benjamin Orr tarafından 1976'da kurulan The Cars grubu, 1970’lerin sonu ve 80’li yıllarda çıkardıkları “My Best Friend’s Girl” ve “Drive” gibi şarkılarıyla üne kavuşmuştu. Grubun solisti Ocasek, birçok şarkının müziğini ve söz yazarlığını yapmıştı.

Kaynak: AA
#the cars #Ric Ocasek #amerika
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