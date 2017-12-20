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Ünlü şarkıcı Edis, hastanelik oldu

Hafta sonu Palandöken’de konser veren Edis, dönüşte rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan genç şarkıcıya zatürre başlangıcı teşhisi kondu.

Ünlü şarkıcı Edis, hastanelik oldu

Kış sezonunu Erzurum’da karşılayan Edis, Palandöken’in ayazına dayanamadı. Soğuk algınlığına aldırmadan konsere çıkan, konser sırasında seyirciye “Sesine güvenen arkadaşları sahneye bekliyorum, çok hastayım, bana yardım edin” diye seslenen Edis’in sağlık durumu İstanbul’a dönüşte daha da ağırlaştı.

ÜÇ KONSERİ ERTELENDİ

Şiddetli öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle doktora giden Edis’e zatürre başlangıcı teşhisi kondu. Apar topar Maslak Acıbadem Hastanesi’ne yatış işlemleri yapılan şarkıcının tedavisine hastanede devam ediliyor. Bu nedenle Edis’in önümüzdeki üç konserinin de ileri tarihlere ertelendiği öğrenildi. /Milliyet

Etiketler; #Ünlü şarkıcı Edis #konser #erzurum #kış
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