Şarkı ve dans alanının ünlü isimlerinden Joana Sainz yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı ve baş dansçı, konserde hayatını kaybetti. Ünlü yıldızın, hava fişeklerden birinin isabet etmesi sonucu vefat ettiği bildirildi

İspanya’nın başkenti Madrid’in kuzeybatısındaki Las Berlanas kasabasında düzenlenen bir festivalden ölüm haberi geldi.



Ünlü şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konserde hava fişeklerden birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.



Joana Sainz'in üyesi olduğu 'Super Hollywood Orchestra'nın konserini çok sayıda insan takip ediyordu.



Joana Sainz, ‘Super Hollywood Orchestra’ grubunun hem baş dansçısı hem de koreografıydı da.



Konseri dinleyenlerden biri, şarkıcının nasıl hayatını kaybettiğini anlattı.



ulusal.com.tr