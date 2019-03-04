banner1002
5G'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu
5G'nin Türkiye'ye ne zaman geleceği belli oldu
Akfırat Çin temaslarını anlattı
Akfırat Çin temaslarını anlattı
Osman Kavala iddianamesi kabul edildi
Osman Kavala iddianamesi kabul edildi
FETÖ'nün F-16 casusluğu
FETÖ'nün F-16 casusluğu

Ünlü şarkıcı Keith Flint hayatını kaybetti

Firestarter ve Breathe gibi şarkılarıyla ünlenen The Prodigy grubunun solisti evinde ölü bulundu

Ünlü şarkıcı Keith Flint hayatını kaybetti

Firestarter ve Breathe gibi şarkılarıyla ünlenen The Prodigy grubunun solisti Keith Flint evinde ölü bulundu.

İngiliz polis teşkilatından yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Flint’in Essex’teki evinde bu sabah ölü bulunduğu bildirildi.

Polis açıklamasında ölümün şüpheli bulunmadığı kaydedildi.

İngiliz şarkıcının Avustralya’da bir turneden döndüğü ve mayıs ayında başlayacağı ABD turnesine hazırlanmakta olduğu belirtiliyor.

The Prodigy grubu Firestarter, Breathe ve The Fat Of The Land gibi şarkılarıyla müzik dünyasında yer edinmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Keith Flint
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.