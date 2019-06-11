Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından, "Kalbimden geçeni görmek istemeyen gözler bunlar! Aslolanın farkında ama saldırmak isteyen, kızgın zihinler! Şakayla kakayı ayırt edemiyor muyuz hayırdır, zorlanıyor muyuz? Bitki kadar zekası olmayan insanlar var. *M *m *m diye dolaşıyor ortalıkta, sonra gelmiş bana burdan namus bekçiliği kasıyor gerizekalı. SİZİN GİBİLERİ TAKMIYORUZ. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın BACILARIM" açıklaması yaptı

Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı.



Melek Mosso, şunları belirtti:



"Kalbimden geçeni görmek istemeyen gözler bunlar! Aslolanın farkında ama saldırmak isteyen, kızgın zihinler! Şakayla kakayı ayırt edemiyor muyuz hayırdır, zorlanıyor muyuz?



Bitki kadar zekası olmayan insanlar var.



*M *m *m diye dolaşıyor ortalıkta, sonra gelmiş bana burdan namus bekçiliği kasıyor gerizekalı.



SİZİN GİBİLERİ TAKMIYORUZ.



Canınız nasıl istiyorsa öyle yapın BACILARIM."



ulusal.com.tr