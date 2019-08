Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan ve riskli bir hamilelik geçiren ünlü sunucu Seren Serengil, eşi Yaşar İpek'e boşanma davası açtığını duyurmuştu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere öre, Serengil’in dün gece hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Serengil, "Çok özür dilerim bunları yayınladığım için ama çocuk için eve geldiği yalan eşyaları bahane edip geldi.. bunları yayınlamak zorunda bıraktı beni çünkü can güvenliğimden korkuyorum.. defalarca bunu yaşadım her seferinde affetm hastane raporum ve emniyet başvurularım var geçmişe ait ama çok seviyordım ve mutlu anlarımızda çoktu ama bu sefer hamileydim ve çocuğu düşüreceğimden korktuğum bu süreçte eve yaklaşmasını önlemek ve tedbir kararı aldırmak adına can havliyle bu görüntüleri çekmiştim çünkü hep inkar ediyordu. avukatına gelmesini istemediğimi söyledim bana yine el kaldırmasından korkuyordum çünkü illegal işler yapan bir adamlarla iş yapmasını önledim başı belaya girecekti çünkü" diye yazdı

Tüp bebek tedavisi ile hamile kalan ve riskli bir hamilelik geçiren ünlü sunucu Seren Serengil, eşi Yaşar İpek'e boşanma davası açtığını duyurmuştu. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere öre, Serengil’in dün gece hastaneye kaldırıldığı belirtildi



Daha önce 9 aylık bebeğini karnında kaybeden Serengil, bebeğin kesesinin oluştuğunu, 3 Eylül’de de kalp atışını duymayı umduklarını söylemişti.



SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMALAR YAPTI



Serengil, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şu açıklamaları yaptı:



"Çok özür dilerim bunları yayınladığım için ama çocuk için eve geldiği yalan eşyaları bahane edip geldi.. bunları yayınlamak zorunda bıraktı beni çünkü can güvenliğimden korkuyorum.. defalarca bunu yaşadım her seferinde affetttm hastane raporum ve emniyet başvurularım var geçmişe ait ama çok seviyordım ve mutlu anlarımızda çoktu ama bu sefer hamileydim ve çocuğu düşüreceğimden korktuğum bu süreçte eve yaklaşmasını önlemek ve tedbir kararı aldırmak adına can havliyle bu görüntüleri çekmiştim çünkü hep inkar ediyordu. avukatına gelmesini istemediğimi söyledim bana yine el kaldırmasından korkuyordum çünkü illegal işler yapan bir adamlarla iş yapmasını önledim başı belaya girecekti çünkü. etrafında hep böyle karanlık adamlar bir türlü koparamadım en sonunda bu adamlar beni tehdit etti ve bn bu kişilerede 6 ay ızaklaştırma aldım hamile hamile emniyet müdürlüklerindeydim kaç gün şeref batman adlı şahsı google a yazarsanız ne dediğimi anlayacaksınız bu adamların getirdiği paraları aklayacaktılar bunu duyunca deliye döndüm bunu yapamazsın drdim beni bodrumda bırakıp bu adamlarla antalyaya gitti adamlar kocanı bırak dedi bende ne iş yaptığınızı öğrendim sizi ihbar edicem deyince yüzüne faça atarız dediler bnm kocam bunları söylediklerinde yanlarındaydı karımla nasıl böyle konuşursunuz diyeceğine onlarla 3 gün daha kaldı işine engel olduğum için bana hırslandı öfkelendi ve maalesef bu olaylar yaşandı normalde böyle krize girdiği zamanlarda öfke kontrolü yoktur sonradan geçer ve özür dilerdi barışırdım ama bı sefer riskli bir hamilelik geçirdiğimden hamile olduğumu bile bile bunları yapmasını affedemedim başka türlüde ispatlayacağım bir yol bulamadım çocuğumu korumak adına aldığım görüntüleri eve gelemesin diye emniyet müdürlüğüne ve savcılığa teslim ettim tedbir kararını öyle aldırabildim.



Annesinin evdeki silahı dediyle o gün eve geldi ve maalesef bebekle falan ilgili değil eşyalarını alma bahanesiyle geldi boşanma davası açıp yunanistana gittiğim için avukatınada eve gelmesin dediğim için delirmişti .. ben bu adamdan ve ailesinden ve başıma geleceklerden çok korkuyorum savcılğa suç duyurusunda bulunuyorum..Allah yardımcım olsun ismail tunçbileğin annesini kaçırmışlar kendi de itiraf ediyor olaylardan şiddet görüyorum ve tehdit ediliyorum @ailevesosyalhizmetlerbakanlığı"



