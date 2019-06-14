Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, kalp krizi geçirdi. Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, "Geçen Cumartesi kalp krizi geçirerek bizi çok korkuttu. Ancak dün Memorial Hastanesinin değerli ekibinin, başta dünyanın bence sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Bingür Sönmez hocanın, Dr. Deniz Şener, Dr. Halil Suavi Tüfekçioğlu’nun çabalarıyla yeniden doğdu. Minnettarım" ifadelerini kullandı

Tiyatro sanatçısı 71 yaşındaki Enis Fosforoğlu, kalp krizi geçirdi.



Fosforoğlu’nun kızı Seren Fosforoğlu, konuyla ilgili şunları yazdı:



"Bugün 14 Haziran. Babamın doğum günü Benim oyun arkadaşımın, hiç büyümeyen çocuk ruhlu adamın, çocukken bir sert bakışıyla hazır ola geçtiğim, mesleğimi öğreten hocamın, her kararımda yanımda olan, benim kızım yapar diyerek bebekliğimden beri bana güç veren bu yakışıklının doğum günü. Geçen Cumartesi kalp krizi geçirerek bizi çok korkuttu. Ancak dün Memorial Hastanesinin değerli ekibinin, başta dünyanın bence sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Bingür Sönmez hocanın, Dr. Deniz Şener, Dr. Halil Suavi Tüfekçioğlu’nun çabalarıyla yeniden doğdu. Minnettarım. Arayan, soran, hastaneye kadar gelip yanımızda olan tüm dostlara teşekkür ederiz. Daha iyi günler bizi bekliyor. ????Babam torunlarınla oynayacağın güzel günler seni bekliyor. İyi ki doğdun, iyi ki babamsın"



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