Şubat ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyat olan usta oyuncu Ferdi Merter yoğun bakıma alındı. Usta oyuncunun kızı, babasına yazdığı duygusal mesajla herkesi duygulandırdı

Geçen şubat ayında düşüp, kalçasını kıran Ferdi Merter, tedavi sürecinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncunun kızı Almula Merter, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla oyuncunun sevenlerine büyük üzüntü yaşattı.



'NE OLUR TOPARLA KENDİNİ'



Almula Merter açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Canım babacığım, paşam, kahramanım, aşkım, varoluşum, atam nolur toparla kendini. Ben senin sesini duymadan, nefesini desteğini gücünü hissetmeden varolamam ki... Torunların seni görmek için doğum gününü bekliyor. Pasaportları çıkmış olacak ve sana sürpriz yapacaklar. Kızım dedeme söyleme dedi, lütfen sırrımızı sakla olur mu? Çok heyecanlı büyük dede için. Şimdiden onun kahramanısın, tıpkı benim her anımda olduğun gibi. Daha çok danslar yapacağız beraber, kızım büyük heyecanla vals yapmayı bekliyor seninle. Ne olur babacığım sen çok güçlüsün. Seni çok seviyorum. Tanrım ne olur yıllardır beklediğim büyük aile mutluluğunu yaşamamıza izin ver. Lütfen tanrım lütfen..."



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