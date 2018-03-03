Usta oyuncu Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı annesinin son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Binnaz Avcı, "Operasyondan çıktık. Sonuçlar için 4-5 güne ihtiyacımız var. Allah hepinizden razı olsun dualarınız için" bilgilerini paylaştı

Usta oyuncu Suzan Avcı, dün bir ameliyat geçirdi.



Günlerdir, ağır bir enfeksiyon sonucu yüksek çıkan iltihap değerlerinin düşürülmeye çalışıldığı belirtildi.



5 gün sonra sonuçlar belli olacak.



KIZINDAN AÇIKLAMA



Suzan Avcı'nın kızı Binnaz Avcı, "Operasyondan çıktık. Sonuçlar için 4-5 güne ihtiyacımız var. Allah hepinizden razı olsun dualarınız için" açıklaması yaptı.



ulusal.com.tr