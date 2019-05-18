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Usta sanatçı Şahin Çandır hayatını kaybetti

Söz yazarı ve şair Şahin Çandır yaşamını yitirdi. Çandır, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ isimli şarkının da söz yazarıydı

Usta sanatçı Şahin Çandır hayatını kaybetti

Zeki Müren’den Muazzez Abacı’ya kadar çok sayıda usta yorumcu tarafından okunan, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ isimli şarkının söz yazarı, 88 yaşındaki ünlü şair Şahin Çandır’ın dün vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi ünlü sanatçı Onur Akay, "Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun öksüz kaldı!” başlığı ile kaleme aldığı bir yazı ile duyurdu. Akay, "Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük… Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük… Şarkılarda hayat, şarkılarda ölüm olursa olsun... Ah bu şarkıların gözü kör olsun…” diyerek yorumlamıştı Zeki Müren… Maalesef, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ şiiri öksüz kaldı! Bestesi Avni Anıl’a ait olan bu unutulmaz şarkının söz yazarı ünlü şair Şahin Çandır’ı kaybettik. Değerli şairimiz, Salı gününden bu yana tedavi gördüğü hastanede, 17.05.2019 Cuma günü öğle saatlerinde vefat etti. Cenazesi, 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü, İzmir Üçyol Murat Reis Camii’inde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazından sonra, son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #şahin çandır
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