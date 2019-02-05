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Usta şarkıcı Nesrin Obalı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz sene kanser teşhisi konulan söz yazarı, besteci ve şarkıcı Nesrin Obalı hayatını kaybetti

Usta şarkıcı Nesrin Obalı hayatını kaybetti

Arabesk müzik sanatçıları tarafından 'beste fabrikatörü' diye anılan Nesrin Obalı, bu sabah yaşamını yitirdi.
 
Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, geçtiğimiz sene Nesrin Obalı’ya kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştu. 

Bugün acı haberi veren Akay, "Geçtiğimiz sene ağustos ayında, Müslüm Gürses’ten Yaşar İpek’e, Güler Işık’tan Güçlü Soydemir’e kadar çok sayıda sanatçının yorumladığı sevilen şarkıların söz yazarı ve bestecisi olan genç şarkıcı Nesrin Obalı’ya, kanser teşhisi konulduğunu duyurmuştum. Maalesef Nesrin Obalı’yı bugün sabaha karşı 04:00’da kaybettik. Cenaze namazı, bugün Zincirlikuyu Mezarlığı’nda ikindi namazına müteakip kılınacaktır. Mekânı cennet olsun, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nesrin obalı
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