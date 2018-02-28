banner972
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki
Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

Kanal D'de ekranlara gelen Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'in yayın gününün yaklaşmasına rağmen fragmanının yayınlanmaması merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı " yeni fragman neden yayınlanmadı" sorusunu soruyor

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı

Vatanım Sensin’in 22 Şubat tarihli yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmemişti.

Ne olmuştu?
Türk- Yunan çatışması devam ederken; Cevdet Komutan’ın kimliğinin ortaya çıkması dengeleri alt üst etti. Dağıstanlı’nın ölmeden önce yazdığı mektup, Filippos’un eline geçti. İhaneti öğrenen Yunan Komuytan, Cevdet ve ailesinin peşine düştü. Finalde bir kez daha ailesi ile vatanı arasında tercih yapmak zorunda kalan Cevdet, Filippos’un askerleri tarafından yakalandı. Cevdet’in akıbetini merak eden izleyiciler, son bölümden bu yana Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanını araştırıyordu ancak beklenen görüntüler henüz gelmedi.

Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca bu sayfada olacak.
 

Etiketler; #vatanım sensin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.