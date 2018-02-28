Kanal D'de ekranlara gelen Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin'in yayın gününün yaklaşmasına rağmen fragmanının yayınlanmaması merak konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı " yeni fragman neden yayınlanmadı" sorusunu soruyor

Vatanım Sensin’in 22 Şubat tarihli yayınlanan son bölümünde olayların ardı arkası kesilmemişti.



Ne olmuştu?

Türk- Yunan çatışması devam ederken; Cevdet Komutan’ın kimliğinin ortaya çıkması dengeleri alt üst etti. Dağıstanlı’nın ölmeden önce yazdığı mektup, Filippos’un eline geçti. İhaneti öğrenen Yunan Komuytan, Cevdet ve ailesinin peşine düştü. Finalde bir kez daha ailesi ile vatanı arasında tercih yapmak zorunda kalan Cevdet, Filippos’un askerleri tarafından yakalandı. Cevdet’in akıbetini merak eden izleyiciler, son bölümden bu yana Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanını araştırıyordu ancak beklenen görüntüler henüz gelmedi.



Peki Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?



Yeni bölüm fragmanı yayınlanınca bu sayfada olacak.

