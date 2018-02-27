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Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Yavuz Bingöl, İstanbul Şişli'de hastaneye kaldırıldı.

Yavuz Bingöl hastaneye kaldırıldı

Safra kesesinden rahatsızlanan türkücü Yavuz Bingöl, Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Sözcü'de yer alan habere göre; önceki gün acil kapısından çıkarken görüntülenen Bingöl; “Taburcu olmadım henüz. Doktor bir şeyler yememe müsaade verdi. Bir şeyler atıştırıp tekrar geri geleceğim” dedi. Bingöl, “Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe katılmıştınız. Ne zaman rahatsızlandınız?” sorusuna “Evime geçtikten sonra ağrım ve sancım oldu. Mide yanması diye bana çeyrek serum verdiler ve taburcu ettiler. Sabahında ise yine ağrılarım oldu ve acil olarak Şişli Etfal'e geldim.Yapılan tetkikler sonucu safra kesemin iltihaplandığı ortaya çıktı.Önce operasyonla almak istenildi ama daha sonra gerek olmadığı ve yılda bir kez rutin kontrole gelmemin yeterli olacağı söylendi” açıklamasını yaptı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #yavuz bingöl #istanbul #şişli
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