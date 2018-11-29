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Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişmeleri anlattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, kardeşi hakkındaki gelişmeleri anlattı. Bir magazin programına bağlanan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in 40 kilo kaybettiği iddialarını da yalanladı.

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişmeleri anlattı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşerek yaralanmış, ünlü şovmenin kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 Ekim'de uyandırıldı. Tedavisi sırasında 16 yıldır mücadele ettiği hastalığı nüksedince Mehmet Ali Erbil 2 Kasım'da yeniden uyutuldu.

“BİR SÜRE SONRA KONUŞMAYA BAŞLAYABİLİR”

Erbil'in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil, şu çarpıcı satırlarla anlattı: “Cihaza bağlı olduğu için konuşacak durumda değil, süreç iyi ilerliyor ancak yoğun bakımda kalma süresi uzarsa eklenecek yeni komplikansyonlar olabilir ancak durum bu şekilde ilerlerse bir süre sonra bizimle konuşmaya başlayabilir. 40 kilo verdiği haberleri yalan” ifadelerini kullandı. Sözcü

Etiketler; #mehmet ali erbil #yeşim erbil
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