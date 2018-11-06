Evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 19 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den yeni açıklama geldi.

Yeşim Erbil, sosyal medyada hesabı Instagram'da yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Hepinize çok teşekkür ederim. Dua ediyorsunuz durumu soruyorsunuz. Anlık değişim olmadığı için her gün yazmıyorum. Yoğun bakım süreci uzadı. Bu kötü olduğu anlamına gelmiyor. Ancak bu kadar ağır travmanın oluşturduğu hasarların onarılması zaman alıyor ve biraz daha sürecek gibi duruyor. Yoğun bakımda milimetrik hesaplarla çok iyi bir tedavi sürdürülüyor. Hepsi benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beklemek zor ve yıpratıcı hepimiz için. Dua edeceğiz ve abim hastaneden taburcu olacak inşallah. Eski Çarkıfelek dönemlerinden araba veya ev verdiği ailelerin mutluluk gözyaşları ile abimin ağladığı yayınları Sezin paylaşıyor. Bu iyi dilekler ve dualar onu iyileştirecek."





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