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Yoğun bakımdaki Cem Özer’le ilgili yeni açıklama

Ünlü oyuncu Cem Özer, yoğun bakımda tepki vermeye başladı. Özer'in derin uyku durumu son erdi.

Yoğun bakımdaki Cem Özer’le ilgili yeni açıklama

Film çekimleri sırasında bacağı kırılan ve sonrasında tedavi altına alındığı hastanede komaya giren oyuncu Cem Özer'in sağlık durumu hakkında olumlu gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde, bir süredir bacağındaki kırık dolayısıyla tedavi gördüğü kabinden çıkarılırken bilinci kapanan ve sara nöbeti geçiren Özer, hava embolisi şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Dostlarının iyi dilekler ve dualar gönderdiği Cem Özer, cephesinden sevindiren haberler geldi.

Sözcü’ye konuşan oyuncu arkadaşı Umut Oğuz ünlü oyuncu ile ilgili açıkalam yapyı.

Umut Oğuz,  “Çevresindeki olaylara tepki vermeye başladı, doktorları tarafından bir süre daha uyutulmaya devam edecek sevindirici olansa, derin uyku durumu sona erdi. Hatta herhangi bir aksilik olmadığı taktirde Cem’in doktorları onun kızı Cemre’yi ve eşi Pınar’ı da görebileceğini söyledi. Cem Özer’in sağlığına kavuşması için dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Cem Özer
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