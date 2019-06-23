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Youtube fenomeni Enes Batur Sungurtekin, Tulu Bacı ile evlendi mi? O videoyu paylaştı

Youtube fenomeni Enes Batur Sungurtekin, Tulu Bacı ile evliliğinin gerçek olmadığını açıkladı. Enes Batur, "Röportaj verirken demiştim ki 'yüzde yüz net bir şeye kavuşacaksınız' demiştim. 'Kanıtlarıyla ispatlayacağız' demiştim. Aslında yalan söylemedim. Kanıtlarıyla evliliğimizin gerçek olmadığını, sadece arkadaş olduğumuzu kanıtlıyorum" derken Tulu Bacı da "Biz, arkadaşız. Sadece arkadaşız." ifadelerini kullandı. Enes Batur Sungurtekin, sosyal medya YouTube hesabına "Enes Batur & Damla - Evlilik Gerçek Final" isimli bir video yükledi

Youtube fenomeni Enes Batur Sungurtekin, Tulu Bacı ile evlendi mi? O videoyu paylaştı

Youtube fenomeni Enes Batur Sungurtekin, sosyal medya YouTube hesabına "Enes Batur & Damla - Evlilik Gerçek Final" isimli bir video yükledi.

Enes Batur, burada evliliklerinin gerçek olmadığını açıkladı.

Batur, şunları söyledi:

"Röportaj verirken demiştim ki 'yüzde yüz net bir şeye kavuşacaksınız' demiştim. 'Kanıtlarıyla ispatlayacağız' demiştim. Aslında yalan söylemedim. Kanıtlarıyla evliliğimizin gerçek olmadığını, sadece arkadaş olduğumuzu kanıtlıyorum."

Tulu Bacı da "Biz, arkadaşız. Sadece arkadaşız." dedi.

Videoda sadece Enes Batur ile ilgili televizyon programda konuşulan kısımlar yer almadı.

Enes Batur ile Tulu Bacı'nın düğün hazırlığı yaptığı anların görüntüleri de videoda yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #youtube #enes batur #tulu bacı
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