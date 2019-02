YouTube'daki Derdim Olsun şarkısıyla izlenme rekorları kıran Reynmen yani Yusuf Aktaş, kimdir nereli, kaç yaşında? Youtube'un trendler listesinde zirveyi kaptırmayan fenomen Reynmen'in Derdim Olsun şarkısı 30 milyonun üzerinde tıklandığı belirtildi. YouTube'da şarkının 1,7 milyon kişi tarafından beğeni butonuna basıldığı, 64 bin kişinin ise 'beğenmedim' butonuna bastığı görülüyor

YouTube'a yüklediği 'Derdim Olsun' şarkıyla 30 milyonun üzerinde zor rekoru kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'ın biyografisi ve lakabının anlamı



REYNMEN NE DEMEK?



3 Ağustos günü Reynmen adlı fenomen sosyal medyadan isminin anlamını açıkladı.



Reynmen adının anlamını, “Evet arkadaşlar, Reynmen’in gerçek anlamını açıklıyorum! Reyn: Leke, kir, pas. Günahın artması, kalp katılığı, gönül karası anlamına geliyor. Men ise ‘engellemek, yasaklamak’ anlamına geliyor. Yani Günahın artmasını engellemek, kalp katılığını engellemek, yasaklamak gibi anlamı var. Yağmur Adam anlamı da güzel tabii ama Osmanlıca bir anlamı da mevcut.” açıklamasını yaptı.



REYNMEN YANİ YUSUF AKTAŞ KİMDİR?



Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü Youtuber isimlerin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiştir. Üç kardeştir, bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir.



İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır.



Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.



Yaşantısını İstanbul Bağcılar'da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp'ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.



Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş'ın özellikle sosyal medya'da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong'ta görüşmüştür.