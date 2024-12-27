2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu
BİM mağazalarında 2024 yılının son Cuma kataloğu bugün satışa çıktı. BİM mağazalarında 26-2 Ocak, 26-29 Aralık tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tam listesi belli oldu.
BİM 27 Aralık aktüel kataloğu mağaza raflarında yarın satışa çıkacak. BİM mağazalarında 26 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında bu hafta Bütün Piliç, Pirzola, Üst Kanat, Dana Kangal Sucuk, Yumurta, Kıyma, Kuşbaşı, Kavurma, Tereyağı, Kaşar, Çay, Şalgam gibi birçok ürün indirimli olarak satışta olacak. BİM 27 Aralık aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler arasında Kumtel Beyaz Ankastre Set, Dijitsu 65 İnç Ultra HD TV, Oda Nemlendirici, Portatif Vestiyer, Dikey Isıtıcı, Şemsiye, Valiz Çeşitleri, Alez, TV Battaniyesi, Banyo Paspas Seti, Paşabahçe Cam Ürünler, 2'li Fincan Seti ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...
ARALIK AYI BİM AKTÜEL SON CUMA KATALOĞU
Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL
Senna 32’’ HD Ready TV - 4.150,00 TL
Dijitsu 65’’ Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL
Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL
Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL
Gaz Lambası - 249,00 TL
Casilli Termal Tayt - 159 TL
M. Botti Studios Erkek Eşofman Alt - 199 TL
Molinella Kırlent Kılıfı - 169 TL
Argesta Terlik - 89 TL
Erkek Pijama Alt - 159 TL
Kaşmir Halı Coco Paspas - 159 TL
Saç Kurutma Beresi - 69 TL
Maisonette Mutfak Havlusu - 59 TL
Büyük Boy Valiz - 799 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 59 TL
Pelüş Kulaklık Çocuk 79 TL
Coco Paspas 159 TL
İkili Havlu Set ~50x90+30x50cm 59 TL
Paşabahçe Aurora Kase 129 TL
Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 79 TL
Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li 169 TL
Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 139 TL
Paşabahçe Iconic Kase 39 TL
Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 199 TL
Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL
Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 129 TL
Benante Porselen Tabaklı Ayaklı Çay Fincanı - 179 TL
Benante Porselen Desenli Demlik - 479 TL
Benante Porselen Desenli Şekerlik - 179 TL
English Home 2'li Fincan Seti - 149 TL
Glass in Love Cam Kahve Bardağı - 75 TL
Bonera Ocak Üstü Tost Tavası - 399 TL
Emaye Közmatik - 99 TL
Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri - 79 TL
Konuşan Defne Bebek - 389,00 TL
Mekanik Hot Rod ve Race Truck - 329,00 TL
Piccolo Mondi Çiçek Blok Oyuncak - 359,00 TL
Oyuncak Tiryaki Araçlar - 119,00 TL
Sök Tak Uzay Seti 199 TL
Oyuncak Sevimli Bebek 99 TL
Fanuslu Çiçek Blok Oyuncak 359 TL
Oyuncak Çay Seti Kekli 119 TL
Pelüş Ahtapot 269 TL
Oyuncak Bebek Çeşitleri 139 TL
Oyuncak Şef Mutfak Seti 159 TL
Oyuncak Hayvanlar 39,50 TL
Oyuncak Mutfak Seti 669 TL
Magnet Puzzle Seti Taşıtlar 179 TL
Enka Tereyağı 1000 g 279 TL
Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 249 TL
Taciroğlu Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 g 99 TL
Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79,50 TL
Taciroğlu Klasik Beyaz Peynir 450 g 149 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149,50 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109,50 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL
Cumhuriyet Çemeni Sıyrılmış Dilimli Dana Antrikot Pastırma 90 g 99 TL
Pınar Elit Siyah Zeytin 1000 g 109,50 TL
Gesaş Dut Pekmezi 1300 g 115 TL
Şölen Dubai Çikolatası 122 g 99 TL
Superfresh Milföy 1 kg 67,50 TL
1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL
Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.990 TL
Kumtel Musluklu Su Sebili 4.500 TL
Kumtel Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcı 2.375 TL
Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL
İndüksiyonlu Cam Ocak 6.990 TL
Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 7.490 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL
Luxell Home Masaj Koltuğu 39.990 TL
26 ARALIK - 2 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Tam Yağlı Yoğurt 3000 g Dost 97,50 TL
Tam Yağlı Eritme Peynir 250 g Binvezir 64,50 TL
Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 g 199 TL
1000 g Beyaz Peynir 129 TL
Kefir 1L 47,50 TL
Kerem Kaymak 200 g 52,50 TL
Dost Süzme Yoğurt 900 g 72,50 TL
26-29 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Tazem Piliç Bütün Poşet 79,90 TL
Bili Bili Yumurta 30'lu 139 TL
Yumurta 15'li 75 TL
Piliç Üst Kanat 139 TL
Piliç Pirzola 109 TL
Donuk Piliç Çıtır Kıtır Fileto 99,50 TL
Hindi Füme Et 17,50 TL
Dana Jambon 22,75 TL
Kıyma Dana %20 Yağlı 400 g 159 TL
Kuşbaşı Et Dana 400 g 169 TL
Dana Kavurma 250 g 169 TL
Dana Kangal-Çatal Sucuk 450 g 175 TL
Dana Kasap Sucuk 400 g 175 TL
Dana Kangal Sucuk 200 g 89,50 TL
26-29 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
İçim Tereyağı 750 g 219 TL
Margarin Kase Gurme Kaymaklı Teremyağ 500 g 65,50 TL
Komili Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L 199,75 TL
Patates Köftesi Feast 450 g 34,50 TL
Dev Kağıt Rulo 45 TL
Sardalya Fileto 500 g 89,50 TL
Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL
Baldo Pirinç 2,5 KG 152,50 TL
26-29 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
Çaykur Rize Turist Çay 1000 g 199,50 TL
Berk Siyah Çay Tiryakim 1000 g 104,50 TL
Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 1 Kg 109 TL
Jacobs 100 gr Çözünebilir Kahve 112 TL