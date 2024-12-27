2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu

BİM 27 Aralık aktüel kataloğu mağaza raflarında yarın satışa çıkacak. BİM mağazalarında 26 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında bu hafta Bütün Piliç, Pirzola, Üst Kanat, Dana Kangal Sucuk, Yumurta, Kıyma, Kuşbaşı, Kavurma, Tereyağı, Kaşar, Çay, Şalgam gibi birçok ürün indirimli olarak satışta olacak. BİM 27 Aralık aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler arasında Kumtel Beyaz Ankastre Set, Dijitsu 65 İnç Ultra HD TV, Oda Nemlendirici, Portatif Vestiyer, Dikey Isıtıcı, Şemsiye, Valiz Çeşitleri, Alez, TV Battaniyesi, Banyo Paspas Seti, Paşabahçe Cam Ürünler, 2'li Fincan Seti ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...