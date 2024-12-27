2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu

BİM mağazalarında 2024 yılının son Cuma kataloğu bugün satışa çıktı. BİM mağazalarında 26-2 Ocak, 26-29 Aralık tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin tam listesi belli oldu.

Sude İnak Sude İnak
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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 1

BİM 27 Aralık aktüel kataloğu mağaza raflarında yarın satışa çıkacak. BİM mağazalarında 26 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında indirimli olarak satışa sunulacak ürünler arasında bu hafta Bütün Piliç, Pirzola, Üst Kanat, Dana Kangal Sucuk, Yumurta, Kıyma, Kuşbaşı, Kavurma, Tereyağı, Kaşar, Çay, Şalgam gibi birçok ürün indirimli olarak satışta olacak. BİM 27 Aralık aktüel kataloğunda satışa çıkacak ürünler arasında Kumtel Beyaz Ankastre Set, Dijitsu 65 İnç Ultra HD TV, Oda Nemlendirici, Portatif Vestiyer, Dikey Isıtıcı, Şemsiye, Valiz Çeşitleri, Alez, TV Battaniyesi, Banyo Paspas Seti, Paşabahçe Cam Ürünler, 2'li Fincan Seti ve daha birçok ürün yer alıyor. İşte BİM indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam ve eksiksiz listesi...

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 2

ARALIK AYI BİM AKTÜEL SON CUMA KATALOĞU


Kumtel Ankastre Set - 8.650,00 TL

Senna 32’’ HD Ready TV - 4.150,00 TL

Dijitsu 65’’ Ultra HD Google TV - 17.490,00 TL

Kumtel Mini Buzdolabı - 4.975,00 TL

Joyplus Işıklı Oda Nemlendirici - 159,00 TL

Gaz Lambası - 249,00 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 3

Casilli Termal Tayt - 159 TL

M. Botti Studios Erkek Eşofman Alt - 199 TL

Molinella Kırlent Kılıfı - 169 TL

Argesta Terlik - 89 TL

Erkek Pijama Alt - 159 TL

Kaşmir Halı Coco Paspas - 159 TL

Saç Kurutma Beresi - 69 TL

Maisonette Mutfak Havlusu - 59 TL

Büyük Boy Valiz - 799 TL

Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi - 59 TL

Pelüş Kulaklık Çocuk 79 TL

Coco Paspas 159 TL

İkili Havlu Set ~50x90+30x50cm 59 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 4

Paşabahçe Aurora Kase 129 TL

Paşabahçe Aurora Servis Tabağı 79 TL

Paşabahçe Madlen Tatlı Tabağı 2'li 169 TL

Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 139 TL

Paşabahçe Iconic Kase 39 TL

Paşabahçe Gaia Meşrubat Bardağı 6'lı 199 TL

Paşabahçe Kapaklı Borcam Fırın Tepsisi 249 TL

Bistro Şeffaf Kapaklı Sürahi 129 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 5

Benante Porselen Tabaklı Ayaklı Çay Fincanı - 179 TL

Benante Porselen Desenli Demlik - 479 TL

Benante Porselen Desenli Şekerlik - 179 TL

English Home 2'li Fincan Seti - 149 TL

Glass in Love Cam Kahve Bardağı - 75 TL

Bonera Ocak Üstü Tost Tavası - 399 TL

Emaye Közmatik - 99 TL

Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri - 79 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 6

Konuşan Defne Bebek - 389,00 TL

Mekanik Hot Rod ve Race Truck - 329,00 TL

Piccolo Mondi Çiçek Blok Oyuncak - 359,00 TL

Oyuncak Tiryaki Araçlar - 119,00 TL

Sök Tak Uzay Seti 199 TL

Oyuncak Sevimli Bebek 99 TL

Fanuslu Çiçek Blok Oyuncak 359 TL

Oyuncak Çay Seti Kekli 119 TL

Pelüş Ahtapot 269 TL

Oyuncak Bebek Çeşitleri 139 TL

Oyuncak Şef Mutfak Seti 159 TL

Oyuncak Hayvanlar 39,50 TL

Oyuncak Mutfak Seti 669 TL

Magnet Puzzle Seti Taşıtlar 179 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 7

Enka Tereyağı 1000 g 279 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 249 TL

Taciroğlu Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 g 99 TL

Taciroğlu Olgunlaştırılmış Tam Yağlı Tulum Peyniri 250 g 79,50 TL

Taciroğlu Klasik Beyaz Peynir 450 g 149 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149,50 TL

İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 109,50 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Torku Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

Cumhuriyet Çemeni Sıyrılmış Dilimli Dana Antrikot Pastırma 90 g 99 TL

Pınar Elit Siyah Zeytin 1000 g 109,50 TL

Gesaş Dut Pekmezi 1300 g 115 TL

Şölen Dubai Çikolatası 122 g 99 TL

Superfresh Milföy 1 kg 67,50 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 8

1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Hako 600 Taşınabilir Güç İstasyonu 19.990 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 11.750 TL

Fakir Liscio Smart Buhar Kazanlı Ütü 5.990 TL

Kumtel Musluklu Su Sebili 4.500 TL

Kumtel Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcı 2.375 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 9

Profesyonel Standlı Buharlı Kırışıklık Giderici 4.990 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.775 TL

İndüksiyonlu Cam Ocak 6.990 TL

Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 7.490 TL

Deposuz Su Arıtma Cihazı 5.990 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 10

Luxell Home Masaj Koltuğu 39.990 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 11

26 ARALIK - 2 OCAK İNDİRİMLİ ÜRÜNLER


Tam Yağlı Yoğurt 3000 g Dost 97,50 TL

Tam Yağlı Eritme Peynir 250 g Binvezir 64,50 TL

Aknaz Tam Yağlı Tost Peyniri 1000 g 199 TL

1000 g Beyaz Peynir 129 TL

Kefir 1L 47,50 TL

Kerem Kaymak 200 g 52,50 TL

Dost Süzme Yoğurt 900 g 72,50 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 12

26-29 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER


Tazem Piliç Bütün Poşet 79,90 TL

Bili Bili Yumurta 30'lu 139 TL

Yumurta 15'li 75 TL

Piliç Üst Kanat 139 TL

Piliç Pirzola 109 TL

Donuk Piliç Çıtır Kıtır Fileto 99,50 TL

Hindi Füme Et 17,50 TL

Dana Jambon 22,75 TL

Kıyma Dana %20 Yağlı 400 g 159 TL

Kuşbaşı Et Dana 400 g 169 TL

Dana Kavurma 250 g 169 TL

Dana Kangal-Çatal Sucuk 450 g 175 TL

Dana Kasap Sucuk 400 g 175 TL

Dana Kangal Sucuk 200 g 89,50 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 13

26-29 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER


İçim Tereyağı 750 g 219 TL

Margarin Kase Gurme Kaymaklı Teremyağ 500 g 65,50 TL

Komili Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L 199,75 TL

Patates Köftesi Feast 450 g 34,50 TL

Dev Kağıt Rulo 45 TL

Sardalya Fileto 500 g 89,50 TL

Yörsan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 219 TL

Baldo Pirinç 2,5 KG 152,50 TL

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2024 yılı bim son cuma kataloğu satışta! BİM 27 Aralık Cuma aktüel kataloğu - Resim: 14

26-29 ARALIK BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER


Çaykur Rize Turist Çay 1000 g 199,50 TL

Berk Siyah Çay Tiryakim 1000 g 104,50 TL

Kakaolu Mısır ve Buğday Gevreği 1 Kg 109 TL

Jacobs 100 gr Çözünebilir Kahve 112 TL

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