29 Ocak BİM aktüel indirimli ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM 29 Ocak Çarşamba aktüel indirim kataloğu
BİM, Çarşamba gününe özel olan indirim kataloğunu web sitesinde yayımladı. 29 Ocak Çarşamba günü BİM'de birçok üründe indirim var. Özellikle elektronik ev aletlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Kahve makinesi, kazanlı ütü, arıtma cihazı ve jeneratör gibi ürünler büyük indirime girdi.
Yayınlanma:
DeLonghi Full Otomatik Kahve Makinesi 12.990 TL
Fakir Buhar Kazanlı Ütü 5.790 TL
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı DFrost 10.990 TL
Lattenow Otomatik Espresso Makinesi + Kahve Çekirdeği 11.950 TL
Kumtel Su Arıtma Cihazı 5.290 TL
Kumtel İndükisyonlu Siyah Cam Ocak 6.990 TL
Toshiba Hava Temizleyici 5.990 TL
Benzinli Jeneratör 10.990 TL
Hako Taşınabilir Güç İstasyonu 19.975 TL