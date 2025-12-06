A101 06–12 Aralık haftanın yıldızları kataloğu yayımlandı! İşte bu hafta raflara gelecek indirimli ürünler
A101’in 06–12 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan yeni “Haftanın Yıldızları” kataloğu açıklandı; birçok üründe dikkat çeken indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Perakende sektörünün önde gelen zincirlerinden A101 market, Kasım ayında başlattığı indirim kampanyalarına aralık ayında da hız kesmeden devam ediyor.
Marketin 06-12 Aralık 2025 tarih aralığı için özel olarak hazırlanan Haftanın Yıldızları kataloğu nihayet kamuoyuyla paylaşıldı.
İşte, A101 marketin 06-12 Aralık 2025 dönemi için yayımladığı Haftanın Yıldızları kataloğu ve getirdiği yeni fırsatlar:
4 6
5 6
6 6