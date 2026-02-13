A101 14 Şubat Haftanın Yıldızları Kataloğu: Temel gıda ürünlerinde dev fırsat başladı
A101 14-20 Şubat 2026 Aktüel ürünler kataloğu fiyatları belli oldu mu?. Haftanın Yıldızları listesinde şeker, çay ve yağda büyük fırsat başladı!. İşte güncel indirimli tam liste..
Süt ve Süt Ürünleri
Birşah Süt 1 L (%3,1 yağlı): 41 TL
Birşah Yarım Yağlı Süt 1 L (%1,5 yağlı): 32,50 TL
Birşah Kaymaklı Tava Yoğurt 1,5 kg: 105 TL
Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 kg: 149 TL
Birşah Tam Yağlı Ayran 1,5 L: 49 TL
Peynir Çeşitleri
Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 500 g: 99,50 TL
Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 kg: 209 TL
Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kg: 329 TL
Ahir Tulum Peyniri 450 g: 165 TL
Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g: 189 TL
Kaanlar/Kebir Kolot Peyniri 500 g: 185 TL
Kahvaltılık ve Diğer Ürünler
Balparmak Balkovan Çıt Kapak Çam Balı 350 g: 175 TL
Torku Helva Sade/Kakaolu 500 g: 99,50 TL
Nestlé Çokokare Kakaolu Tahıl Gevreği 310 g: 75 TL
Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 g: 31,50 TL
Pınar Hindi Salam 500 g: 79,50 TL
Pınar Aç Bitir Hindi Kokteyl Sosis 170 g: 56,50 TL
SuperFresh Dondurulmuş Milföy Hamuru 1 kg: 109,90 TL
Not: Bu fiyatlar 14-20 Şubat tarihleri arasında geçerlidir.
Gıda ve Temel İhtiyaçlar
Bal Küpü / Irmak / Doğuş / Bor Şeker Toz Şeker 5 kg: 209,50 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 1 kg: 269 TL
Yayla Tane Tane Pirinç 2 kg: 139,50 TL
Öncü Pul Biber 500 g: 135 TL
Öncü Biber Salçası (Tatlı/Acı) 900 g: 139,90 TL
Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 g: 79,50 TL
Kent Boringer Pasta Sosu Çeşitleri 750 g: 112,50 TL
Dudomi Noodle Çeşitleri 5x70 g: 54,50 TL
Kişisel Bakım ve Temizlik
Persil Sıvı Deterjan 1690 ml: 214,90 TL
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu: 239 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml: 219,90 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml: 66,50 TL
Emotion / Blade Deodorant Çeşitleri 150 ml: 115 TL
Veet Klasik Ağda Bandı 12'li: 136,50 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml: 136,50 TL
Derby Ürünleri: %40 İndirimli
Brita Maxtra Pro Sürahi Filtresi 2'li: 279 TL
Ülker Atıştırmalık Ürünler (14-20 Şubat)
Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 g: 89 TL
Ülker Çikolata Çeşitleri 60 g (%60 Bitter / Sütlü): 50 TL
Ülker İkram Çikolata Kremalı Bisküvi 3x84 g: 50 TL
Ülker Biskrem Kakaolu Krema Dolgulu Bisküvi 3x100 g: 53,50 TL
Ülker Albeni 40 g: 15 TL
Ülker Çokonat Çikolatalı & Fındıklı Gofret 33 g: 19,50 TL
Ülker Laviva Bisküvili Bar Çikolata 35 g: 21,50 TL
Ülker Çokoprens Çikolata Kremalı Sandviç Bisküvi 10x30 g: 49,50 TL
Ülker Probis Kremalı Bisküvi 10x28 g: 63,50 TL
McVitie's Saklıköy Sütlü Kremalı Tam Tahıllı Bisküvi 4x100 g: 62 TL
Ülker Napoliten Sütlü Çikolata 33 g: 35 TL
Ülker Dido Kare Çikolatalı Gofret 55,5 g: 35 TL
Ülker Halley Bisküvi 30 g: 9,50 TL
Ülker Halley Çikolatalı Mini Granüllü Marshmallowlu Bisküvi 3x66 g: 63,50 TL
Ülker Hobby Fındıklı Bar Çikolata 250 g: 80 TL
Ülker Caramio Karamel Dolgulu Çikolata 55 g: 34,50 TL
Ülker Kadayıflı Dubai Çikolatası 93 g: 89,50 TL
Ülker O'lala Frambuazlı Sufle Kek 70 g: 28 TL
Ülker Kekstra Mini Çilekli Kek 150 g: 44 TL
Ülker 9 Kat Tat Rulokat Fındık Kremalı Rulo Gofret 170 g: 55 TL
Ülker 9 Kat Tat Gofret Çeşitleri 114 g: 28 TL
Ülker Kat Kat Tat Milföy Çeşitleri: 8 TL
Ülker 8 Kek Orman Meyveli 55 g: 10 TL
Ülker Altınbaşak Kraker Tahıl Cipsi 50 g: 17,50 TL
Ülker Çizi Peynirli Soğanlı Kraker 120 g: 39,50 TL
10 TL ve Üzeri Alışverişlerde Geçerli Fiyatlar
Antebella Supermix Antep Fıstığı & Fındık Kreması 320 g: 179 TL
Torku Banada Miniki Kakaolu Fındık Kreması 875 g: 199 TL
Bahçıvan Labne 3x180 g: 119 TL
Yudum Ayçiçek Yağı 2 L: 209 TL
Haftanın Yıldızları (Çiğ Köfte & Lavaş)
Çokça Çiğ Köfte Dürüm 260 g: 24,50 TL
Çokça Çiğ Köfte 384 g: 26,50 TL
Galle %100 Nar Ekşisi 250 ml: 90 TL
Nimet Lavaş 12'li 840 g: 51,25 TL
Derby Ürünlerinde %40 İndirim (14-20 Şubat)
Derby Samurai Tıraş Bıçağı (10'lu 3 Bıçak): 140,50 TL
Lady Derby Çift Bıçak Tıraş Bıçağı (5'li): 47,50 TL
Derby Banyo Tıraş Bıçağı (5'li): 47,50 TL
Derby Tıraş Bıçağı Tek Bıçak (5'li): 47,50 TL
A-101 Artı "Hadi" Kazandıran Ürünler
Yumoş Oda Spreyi 450 ml (Lilyum/Orkide): +50 TL Kazan
Baby Turco Softcare Islak Havlu 4x70: +30 TL Kazan
Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 g: +30 TL Kazan
Arko Men Klasik Tıraş Köpüğü 200 ml: +30 TL Kazan
Arko Men Klasik Tıraş Jeli 200 ml: +30 TL Kazan
Piliç Döner 200 g: +15 TL Kazan
Çaykur Tomurcuk Çayı 125 g: +15 TL Kazan
Patos Taco Baharatlı Mısır Cipsi 135 g: +10 TL Kazan
Yöremce Köftelik Bulgur 1 kg: +5 TL Kazan
Polo Nane Aromalı Şeker 34 g: +5 TL Kazan
Karadem Tomurcuk Çayı 100 g: +5 TL Kazan
Petek Pudra Şekeri 250 g: +5 TL Kazan
Önemli Hatırlatma: Bu kampanyadan yalnızca A-101 Hadi kullanıcıları faydalanabilir ve kazanılan tutarlar Hadi hesabına nakit iade olarak yüklenir.
Atıştırmalık ve Hazır Sandviçler
Tada Çıtır Tavuk Burger 180 g: 36,50 TL
Tommis Çıtır Tavuk Burger 180 g: 36,50 TL
Tommis Sandviç 130 g (Kaşarlı & Piliç Salamlı / Bol Peynirli): 28,50 TL
Dardanel Mr. No Baton Sandviç 130 g (Peynir Salam / Bol Peynirli): 28,50 TL
Turşu ve Sos Çeşitleri
Galle Salatalık Turşusu 680 g: 43,50 TL
Galle Mini Kornişon Turşu 330 g: 59,50 TL
Galle Jalapeno Turşusu 350 g: 35 TL
Çokça Közlenmiş Biber 680 g: 82,50 TL
Berona Pesto Makarna Sosu 190 g: 79,50 TL
Çokça Garnitür 560 g: 34,50 TL
Peynir Çeşitleri
Altınkılıç Eski Kaşar Peyniri 250 g: 129 TL
Ünal Eski Kaşar Peyniri 250 g: 139 TL
Bahçıvan Rende Mozzarella Peyniri 150 g: 89 TL
Peynes Lor Peyniri 500 g: 45 TL
Tarabya İzmir Tulum Peyniri 250 g: 105,50 TL
Bozbeyi Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 350 g: 110 TL
Ahir Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g: 205 TL
Ahir Misket Peynir 250 g: 99 TL
Milkten Üçgen Peynir 8x15 g: 36,50 TL
Milkten Krem Peynir 500 g: 89 TL
Et, Yumurta ve Kahvaltılık Soslar
Organik Yumurta 10'lu (M 53-62 g): 89,50 TL
Baştacı Dana Kavurma 150 g: 189 TL
Bıldırcın Yumurtası 12'li: 39,50 TL
Polonez Piliç Füme 60 g: 19,50 TL
Banvit Piliç Jumbo Sosis 330 g: 69,50 TL
Zeo Baharatlı Yeşil Zeytin 400 g: 82,50 TL
Zeo Çizik Yeşil Zeytin 400 g: 82,50 TL
Çokça Kahvaltılık Sos 300 g (Acılı/Acısız): 42 TL