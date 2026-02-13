A101 14 Şubat Haftanın Yıldızları Kataloğu: Temel gıda ürünlerinde dev fırsat başladı

A-101 Artı "Hadi" Kazandıran Ürünler

Yumoş Oda Spreyi 450 ml (Lilyum/Orkide): +50 TL Kazan

Baby Turco Softcare Islak Havlu 4x70: +30 TL Kazan

Nimet Dondurulmuş Su Böreği 800 g: +30 TL Kazan

Arko Men Klasik Tıraş Köpüğü 200 ml: +30 TL Kazan

Arko Men Klasik Tıraş Jeli 200 ml: +30 TL Kazan

Piliç Döner 200 g: +15 TL Kazan

Çaykur Tomurcuk Çayı 125 g: +15 TL Kazan

Patos Taco Baharatlı Mısır Cipsi 135 g: +10 TL Kazan

Yöremce Köftelik Bulgur 1 kg: +5 TL Kazan

Polo Nane Aromalı Şeker 34 g: +5 TL Kazan

Karadem Tomurcuk Çayı 100 g: +5 TL Kazan

Petek Pudra Şekeri 250 g: +5 TL Kazan

Önemli Hatırlatma: Bu kampanyadan yalnızca A-101 Hadi kullanıcıları faydalanabilir ve kazanılan tutarlar Hadi hesabına nakit iade olarak yüklenir.