A101 2 Ocak 2025 aktüel kataloğu yayınlandı! İşte A101 indirimleri
A101'in 2 Ocak 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu, resmi web sitesinde yayımlandı. Bu hafta Perşembe günü satışa çıkacak olan katalogda, çeşitli kategorilerde sınırlı sayıda kampanyalı ürünler öne çıkıyor. İşte, 2 Ocak 2025 tarihli A101 indirimli ürünler ve fiyat listesi!
A101 2 OCAK 2025 AKTÜEL KATALOĞU
Piranha Masaüstü Telefon/Tablet Tutucu - 79 TL
Toshiba 65" 4K Ultra HD Android TV - 23.999 TL
Philips Powerbank - 499 TL
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 8.599 TL
SEG 9 KG Çamaşır Makinesi 10.999 TL
No-Frost Buzdolabı 16.999 TL
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Taç Bella Döküm Derin Tencere - 629 TL
Taç Bella Döküm Tava - 449 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere - 629 TL
Nehir Döküm Kek Kalıbı - 329 TL
Lav Meşrubat Bardağı - 22 TL
Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça - 549 TL
A101 KATALOG BU HAFTA
Çift Kişilik Baza/Başlık Seti - 7.990 TL
Nest Yaylı Yatak - 4.990 TL
Mermer Desenli Yer Sofrası - 349 TL
MGS Oyuncak Hamburger Tost Menü - 129 TL
MGS Oyuncak Hayvan Taşıma Çantası Pelüşlü - 199 TL
oyuncak Helikopter Taşıyıcı - 129 TL
Milkten Tereyağı - 159 TL
Sek Az Yağlı Yoğurt 3 KG - 89 TL
Green Life Baharat Çeşitleri - 49 TL
Marmarabirlik Siyah Zeytin 500 gram - 75 TL
Logi Bulaşık Makinesi Kapsülü - 129 TL
Aqua Bambu 3 Katlı Kağıt Havlu 12'li - 109 TL
Cire Aseptine Vazelin Çeşitleri - 49 TL
New Well Make-Up Station Stick Allık Çeşitleri - 69 TL
Torku Çikolata Çeşitleri - 37,50 TL
Torku Antep Fıstıklı Baton Çikolata - 30 TL
Torku Miniki Sütlü Nugalı Bar Çikolata - 7,50 TL
Torku Çokofest Frambuaz Dolgulu Sütlü Çikolata - 25 TL
Ozibox Sakız Hediyeli Uçak - 45 TL