A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler?
A101 marketlerinde 30 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında beyaz eşyalar dikkat çekiyor. İndirimler arasında benzinli ve elektrikli motosiklet, koltuk ve halı yıkama makinesi, blender seti, tava ve tencere seti, mutfak malzemeleri de yer alıyor.
Tava ve Sahan Set 529 TL
Hascevher Tencere Seti 6 Parça 849 TL
Borosilikat Kupa 3'lü 79 TL
Borosilikat Espresso Bardağı 6'lı 119 TL
Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 189 TL
Borosilikat Demlik 219 TL
Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL
Kristal Tepsi 129 TL
Luminarc Yemek Tabağı/Kase 44,50 TL
Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL
Metal Tek Kişili Karyola 2.150 TL
Yaylı Yatak 2.150 TL
Yastık Alezi 59 TL
Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL
Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 299 TL
Oyun Halısı 349 TL
Klozet Takımı 349 TL
Bebek Peuş Mont 349 TL
Erkek Gömlek 399 TL
Polonez Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 159 TL
Dondurulmuş Piliç But Izgara 179 TL
Dondurulmuş Kaşarlı Pide 126 TL
Dondurulmuş Piliç Döner 139 TL
Dondurulmuş Kıymalı Patatesli Tepsi Böreği 159 TL
Keten Tohumu / Chia Tohumu / Kinoa 59 TL
Milkten Tereyağı 159 TL
Torku Sütlü İçecek 25 TL
Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir 119 TL
Lisanslı Anaokulu Çantası 199 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 349 TL
Sırt Çantası 299 TL
120 Yaprak Sert Kapak Defter 69,50 TL
Jel Kalem 34,50 TL
Kuru Boya 12'li 129 TL
Kiwi Göstergeli Termos 299 TL
Oyuncak Çiftlik Seti Mini Hamur Çantası 99 TL
Yer Fıstıklı Cezerye 12 TL
Antep Fıstıklı Cezerye 15 TL
Gofrik 24 TL
Gofret 5 TL
Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 109 TL
Ülker Çiziviç 3'lü 40 TL
Ülker Çikolata 45 TL
Ülker Probis 3'lü 40 TL
Biskrem Extra Dolgulu Bisküvi 27 TL
Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 109 TL
Hypo Gider Açıcı Ultra Çamaşır Suyu 34,50 TL
New Well At Kestanesi Balsam 75 TL
Vaseline Vücut Losyonu Çeşitleri 115 TL
Cipso 36 TL
Çerezsoz 10 TL
Kurabiye Çeşitleri 65 TL
SEG Buzdolabı 10.499 TL
Çamaşır Makinesi 9.999 TL
Su sebili 4.999 TL
Singer Dikiş Makinesi 4.299 TL
Pierre Cardin Epilatör 499 TL
Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 299 TL
Kiwi Çocuk Döner Başlıklı Diş Fırçası 299 TL
APEC Benzinli Motosiklet 43.990 TL
VOLTA Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
Onvo 55" QLED Google TV 14.999 TL
JVC 55" Smart TV 17.999 TL
Mipo Cep Telefonu 6.999 TL
Reeder S23 4.799 TL
Piranha Bluetooth Kulaklık 299 TL
Piranha Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 299 TL