A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler?

A101 marketlerinde 30 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirimli ürünler arasında beyaz eşyalar dikkat çekiyor. İndirimler arasında benzinli ve elektrikli motosiklet, koltuk ve halı yıkama makinesi, blender seti, tava ve tencere seti, mutfak malzemeleri de yer alıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma:
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 1

Tava ve Sahan Set 529 TL

Hascevher Tencere Seti 6 Parça 849 TL

Borosilikat Kupa 3'lü 79 TL

Borosilikat Espresso Bardağı 6'lı 119 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 189 TL

Borosilikat Demlik 219 TL

Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 249 TL

Kristal Tepsi 129 TL

Luminarc Yemek Tabağı/Kase 44,50 TL

Cam Kapaklı Kare Borcam 219 TL

1 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 2

Metal Tek Kişili Karyola 2.150 TL

Yaylı Yatak 2.150 TL

Yastık Alezi 59 TL

Tek Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 199 TL

Çift Kişilik Kenar Korumalı Yatak Alezi 299 TL

Oyun Halısı 349 TL

Klozet Takımı 349 TL

Bebek Peuş Mont 349 TL

Erkek Gömlek 399 TL

2 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 3

Polonez Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 159 TL

Dondurulmuş Piliç But Izgara 179 TL

Dondurulmuş Kaşarlı Pide 126 TL

Dondurulmuş Piliç Döner 139 TL

Dondurulmuş Kıymalı Patatesli Tepsi Böreği 159 TL

Keten Tohumu / Chia Tohumu / Kinoa 59 TL

Milkten Tereyağı 159 TL

Torku Sütlü İçecek 25 TL

Torku Yarım Yağlı Süzme Peynir 119 TL

3 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 4

Lisanslı Anaokulu Çantası 199 TL

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 349 TL

Sırt Çantası 299 TL

120 Yaprak Sert Kapak Defter 69,50 TL

Jel Kalem 34,50 TL

Kuru Boya 12'li 129 TL

Kiwi Göstergeli Termos 299 TL

Oyuncak Çiftlik Seti Mini Hamur Çantası 99 TL

4 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 5

Yer Fıstıklı Cezerye 12 TL

Antep Fıstıklı Cezerye 15 TL

Gofrik 24 TL

Gofret 5 TL

Antep Fıstıklı ve Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 109 TL

Ülker Çiziviç 3'lü 40 TL

Ülker Çikolata 45 TL

Ülker Probis 3'lü 40 TL

Biskrem Extra Dolgulu Bisküvi 27 TL

5 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 6

Cif Banyo & Mutfak Krem Temizleyici 109 TL

Hypo Gider Açıcı Ultra Çamaşır Suyu 34,50 TL

New Well At Kestanesi Balsam 75 TL

Vaseline Vücut Losyonu Çeşitleri 115 TL

Cipso 36 TL

Çerezsoz 10 TL

Kurabiye Çeşitleri 65 TL

6 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 7

SEG Buzdolabı 10.499 TL

Çamaşır Makinesi 9.999 TL

Su sebili 4.999 TL

Singer Dikiş Makinesi 4.299 TL

Pierre Cardin Epilatör 499 TL

Kiwi Döner Başlıklı Diş Fırçası 299 TL

Kiwi Çocuk Döner Başlıklı Diş Fırçası 299 TL

7 8
A101 30 Ocak Perşembe Aldın Aldın kataloğu yayımlandı: A101 Aldın Aldın kataloğunda bu hafta indirimli ürünler neler? - Resim: 8

APEC Benzinli Motosiklet 43.990 TL

VOLTA Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Onvo 55" QLED Google TV 14.999 TL

JVC 55" Smart TV 17.999 TL

Mipo Cep Telefonu 6.999 TL

Reeder S23 4.799 TL

Piranha Bluetooth Kulaklık 299 TL

Piranha Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 299 TL

8 8
a101 market indirim